São Carlos promove 2º Semana Municipal de Saúde Integral da população negra

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos realiza, entre os dias 17 e 21 de novembro, a 2ª Semana Municipal de Promoção à Saúde Integral da População Negra. Instituído pela Lei nº 22.184/2024, o evento tem como objetivo ampliar o debate sobre saúde, combater desigualdades raciais e fortalecer políticas públicas voltadas à população negra por meio de ações educativas, culturais e assistenciais.
A programação ocorre em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e inclui palestras, rodas de conversa, serviços de prevenção, exames e atividades culturais.
A abertura oficial será realizada nesta segunda-feira (19/11), às 19h, no auditório do Paço Municipal. A mesa contará com o Dr. Ivair Alves dos Santos, ex-secretário nacional de Direitos Humanos e professor da UnB; Eduardo Joaquim de Oliveira, ex-presidente da União das Escolas de Samba de São Paulo (UESSP); Flávio Eduardo, representante da Juventude Negra de São Carlos e presidente da UNEGRO local; e Nereise Helena, professora e representante da Mulher Negra da ÇNPDAB em São Carlos.
Confira a programação completa da 2ª Semana Municipal de Promoção à Saúde Integral da População Negra:
18/11 – Centro Afro – Rua Dona Alexandrina, 844
9h – Roda de conversa “Família Atípica – com familiares de autistas”, com Marli Moretti
14h – Prática de Yoga com raízes africanas (Kemetic) e Roda de Tambores, com Gabriel Romão
19h – Centro Cultural da USP – Palestra “A visão de países africanos vista por um imigrante brasileiro”, com Carlos Alberto Leandro
19/11 – UBS Antenor Garcia – Rua Tetra Campeonato, 950
8h30 e 13h30 – Rodas de conversa com profissional médico e ações de prevenção ao longo do dia
19h30 – Auditório da ACISC (Rua General Osório, 401) – Palestra “Saúde do Homem”, com o urologista Dr. Helder Polido
20/11 – Dia da Consciência Negra
9h – Marcha, com saída do Centro Afro Odete dos Santos em direção ao Flor de Maio
14h – Estação Ferroviária – Samba na Estação
21/11 – Encerramento – Paço Municipal (Rua Episcopal, 1575)
14h – Aulão com certificado: “Anemia Falciforme”, com Sheila Ventura, presidente da APROFE
18h – Palestra “Obesidade”, com Ângelo Raimundo Felix, cantor, estudante de Direito e presidente da Associação dos Obesos de São Carlos
18h30 – “Saúde Mental: Psicanálise e Negritude”, com Adriano Farias, professor e psicólogo. Encerramento com o Griot Mestre Cassiano.