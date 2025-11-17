São Carlos promove 2º Semana Municipal de Saúde Integral da população negra

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos realiza, entre os dias 17 e 21 de novembro, a 2ª Semana Municipal de Promoção à Saúde Integral da População Negra. Instituído pela Lei nº 22.184/2024, o evento tem como objetivo ampliar o debate sobre saúde, combater desigualdades raciais e fortalecer políticas públicas voltadas à população negra por meio de ações educativas, culturais e assistenciais.

A programação ocorre em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e inclui palestras, rodas de conversa, serviços de prevenção, exames e atividades culturais.

A abertura oficial será realizada nesta segunda-feira (19/11), às 19h, no auditório do Paço Municipal. A mesa contará com o Dr. Ivair Alves dos Santos, ex-secretário nacional de Direitos Humanos e professor da UnB; Eduardo Joaquim de Oliveira, ex-presidente da União das Escolas de Samba de São Paulo (UESSP); Flávio Eduardo, representante da Juventude Negra de São Carlos e presidente da UNEGRO local; e Nereise Helena, professora e representante da Mulher Negra da ÇNPDAB em São Carlos.

Confira a programação completa da 2ª Semana Municipal de Promoção à Saúde Integral da População Negra:

18/11 – Centro Afro – Rua Dona Alexandrina, 844

9h – Roda de conversa “Família Atípica – com familiares de autistas”, com Marli Moretti

14h – Prática de Yoga com raízes africanas (Kemetic) e Roda de Tambores, com Gabriel Romão

19h – Centro Cultural da USP – Palestra “A visão de países africanos vista por um imigrante brasileiro”, com Carlos Alberto Leandro

19/11 – UBS Antenor Garcia – Rua Tetra Campeonato, 950

8h30 e 13h30 – Rodas de conversa com profissional médico e ações de prevenção ao longo do dia

19h30 – Auditório da ACISC (Rua General Osório, 401) – Palestra “Saúde do Homem”, com o urologista Dr. Helder Polido

20/11 – Dia da Consciência Negra

9h – Marcha, com saída do Centro Afro Odete dos Santos em direção ao Flor de Maio

14h – Estação Ferroviária – Samba na Estação

21/11 – Encerramento – Paço Municipal (Rua Episcopal, 1575)

14h – Aulão com certificado: “Anemia Falciforme”, com Sheila Ventura, presidente da APROFE

18h – Palestra “Obesidade”, com Ângelo Raimundo Felix, cantor, estudante de Direito e presidente da Associação dos Obesos de São Carlos

18h30 – “Saúde Mental: Psicanálise e Negritude”, com Adriano Farias, professor e psicólogo. Encerramento com o Griot Mestre Cassiano.