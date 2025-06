São Carlos promove 1ª Pré-Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+

Dia do Orgulho LGBTQIAPN+ - Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos realiza nesta sexta-feira (27/06), das 18h às 21h, a 1ª Pré-Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+. O encontro será sediado no Auditório do Núcleo de Apoio à Pesquisa do CECH (NAP), na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e marca as comemorações pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC), o evento tem como objetivo principal abrir espaço para escuta e diálogo com a população LGBTQIAPN+, reunindo propostas e demandas que servirão de base para a formulação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos e à valorização da diversidade.

De acordo com Milena Cardoso Zepon Finato, chefe da Seção de Diversidade Sexual da SMDSC, as contribuições coletadas nesta pré-conferência serão levadas à 6ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, prevista para os próximos meses. Ainda segundo Milena, outros dois encontros preparatórios serão realizados antes da conferência principal, com o intuito de ampliar a mobilização social e fortalecer a cidadania da população LGBTQIAPN+.

A Secretaria também pretende incentivar a participação popular por meio da ampliação dos canais de diálogo, da realização de fóruns permanentes e da promoção da representatividade no Conselho Municipal da Diversidade Sexual.

“Nosso trabalho busca assegurar que as políticas públicas sejam construídas de maneira participativa, com foco na inclusão, no respeito e na promoção da igualdade. É fundamental criarmos espaços seguros e acolhedores para todas as identidades e orientações”, destacou Milena.

