São Carlos projeta expansão da rede municipal de ensino

O prefeito interino Roselei Françoso realizou, nesta segunda-feira (25/08), uma reunião voltada à ampliação e construção de unidades escolares no município. O encontro contou com a participação dos secretários de Educação, Gestão da Cidade e Infraestrutura, Gestão Pública e Integração Governamental, Justiça e Fazenda, com o objetivo de revisar projetos já aprovados e acelerar os trâmites para execução das obras.

Revisão de projetos parados

O secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, destacou que a reunião foi essencial para “passar a limpo” projetos que estavam parados ou desatualizados. Segundo ele, alguns convênios já firmados não condizem mais com a realidade atual das escolas e exigem revisão técnica e jurídica.

“Alguns deles já estão licitados, mas são licitações antigas. Estamos avaliando se é possível aproveitar esses processos ou se será necessário atualizar os materiais e iniciar uma nova licitação”, explicou.

Entre os avanços apresentados, Lázaro citou duas novas escolas no bairro Romeu Tortorelli — uma creche e uma unidade de ensino fundamental. O pré-projeto já foi entregue pela empresa contratada e agora será elaborada a versão executiva, que deve entrar em fase de licitação nos próximos meses. A demanda surgiu a partir das reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Carlos (COMDUSC), em razão de novos empreendimentos habitacionais na região. “Nos comprometemos em construir duas unidades para mais de 300 alunos, justamente para atender essa nova população que vai se instalar ali”, afirmou.

Também foi discutida a ampliação da escola Homero Frei, no Santa Felícia, como parte do planejamento integrado entre educação e infraestrutura urbana.

Alta demanda por vagas

O secretário de Educação, Lucas Leão, reforçou que o planejamento prioriza regiões com maior déficit de vagas escolares. “Identificamos unidades onde há maior necessidade e hoje foi uma reunião de alinhamento para dar continuidade aos trâmites, tanto das ampliações quanto das construções”, disse.

Ele também destacou a nova escola no Jardim Ipê Mirim, denominada Silvio Padovan, já concluída e com previsão de inauguração ainda neste ano. “Estamos finalizando as tratativas de mobiliário e organização para deixar a escola bem bonita. A expectativa é que em poucos meses possamos fazer a inauguração”, afirmou. A unidade abrirá cerca de 150 novas vagas, beneficiando moradores do Ipê Mirim e do Eduardo Abdelnur.

Planejamento estratégico

Roselei Françoso ressaltou que a reunião foi realizada por determinação do prefeito Netto Donato, que solicitou atenção especial aos projetos já aprovados junto aos governos estadual e federal. Entre as unidades contempladas estão os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) Bento Prado, Homero Frei, Paulo Freire e Nilson Gonçalves da Silva, além da cobertura da quadra da escola Alcyr Affonso Leopoldino, no Jardim Araucária.

“Demos um primeiro passo ao identificar todos os processos já aprovados. Agora, a Secretaria de Fazenda dará início aos procedimentos licitatórios e à indicação dos recursos de contrapartida para o próximo exercício”, explicou Roselei.

Entre as ações, estão previstas:

- construção de duas novas escolas no Romeu Tortorelli (uma integral para 350 alunos e uma de educação infantil);

- ampliação do Cemei Nilson Gonçalves e do Cemei Homero Frei;

- construção do novo prédio da escola Dionísio da Silva, em Santa Eudóxia, com investimento estimado em R$ 3 milhões.

Investimentos

Os recursos vêm do Governo do Estado, Governo Federal, Tesouro Municipal e emendas parlamentares. Os principais destaques são:

- ampliação do Cemei Bento Prado: R$ 345.755,83;

- ampliação do Cemei Maria Luiza Peres: R$ 442.894,52;

- ampliação do Cemei Paulo Freire: R$ 490.089,52;

- construção da quadra da Escola Alcyr Affonso Leopoldino: R$ 1.186.927,50;

- reforma do Cemei Maria Consuelo Brandão Tolentino: R$ 386.098,88;

- construção do novo Cemei Maria Aparecida Penalva, no São Carlos VIII: R$ 514.935,12;

- ampliações do Cemei Homero Frei (R$ 520.136,49) e do Cemei Nilson Gonçalves (R$ 435.437,79).

As obras estão em diferentes fases, análise documental, licitação e contratação e a expectativa da administração é que entrem em execução ainda neste ano, ampliando a oferta de vagas na rede municipal.