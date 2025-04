São Carlos prepara programação especial para celebrar "Dia Mundial da Conscientização do Autismo"

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, realizará nos dias 2 e 5 de abril, atividades para celebrar o "Dia Mundial da Conscientização do Autismo".

O evento terá início nesta quarta-feira (02/04), às 17h, no Paço Municipal, onde será ministrada palestra com o tema “Práticas, Desafios para a Inclusão e a Garantia de Direitos para Pessoas com Autismo”, com Luiza Serafim, licenciada e mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Especialista em Psicopedagogia Clínica e Análise do Comportamento Aplicada e Psicopedagoga de crianças e adolescentes, para falar sobre terapias e como conduzir os tratamentos da pessoa com autismo; além da presença de Rozimarie Fernandes, presidente da entidade ONG Espaço Azul e da advogada Dra. Fernanda Cassia Bontempi Aversa, que tratará sobre os direitos da pessoa com deficiência.

Para dar continuidade a programação, no sábado, dia 5 de abril, haverá uma caminhada, com concentração a partir das 8h30, na Praça Coronel Salles seguindo até a Praça dos Voluntários, ao lado do Shopping Popular, onde ocorrerá diversas atividades para a criançada com brinquedos, algodão doce, pipoca, trenzinho da alegria, além disso, corte de cabelo, aferição da pressão arterial e verificação da glicemia em jejum pelo SENAC.

De acordo com o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, o autismo tem crescido nos últimos anos, não só em São Carlos, mas no Brasil. “A importância desse evento é conscientizar as pessoas sobre o autismo. Nós sabemos que em diversos espaços da sociedade há um capacitismo, então nós estamos realizando essas atividades para chamar a atenção da população para que entendam as condições da pessoa com deficiência, com autismo e também a garantia da inclusão em todos os espaços”.

“Estaremos com toda a equipe da nossa Secretaria no dia do evento, que estará fazendo o “Cartão Mais Acesso”, para isso é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e laudo médico, que o documento sairá na hora com o cordão de quebra-cabeça colorido, que é um símbolo da causa do autismo”, destacou Rafael Almeida.

O secretário afirmou, ainda, que toda população que queira saber mais sobre o autismo e também apoiar a causa pode participar das atividades. “Na Secretaria da Pessoa com Deficiência nós temos o Cartão Mais Acesso, que é de identificação da pessoa com deficiência. Esse cartão é muito importante, porque garante alguns benefícios e direitos da pessoa com deficiência, como, por exemplo, a prioridade nos atendimentos públicos e privados, ônibus gratuito, uma refeição no restaurante popular e também o cartão de estacionamento do veículo. Além disso, ele mostra os números que de pessoas com deficiência e com autismo no município.

Para fazer o cadastro basta procurar a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, localizada na avenida São Carlos, nº 1.800, no centro, trazer um documento com foto, o laudo da deficiência e o comprovante de endereço

