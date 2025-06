São Carlos prepara a 9º Conferência Municipal de Políticas para as mulheres

Sob o tema central “Mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas”, inspirado na 5ª Conferência Nacional, o ciclo de discussões terá início com uma série de pré-conferências realizadas ao longo de junho e julho. Esses encontros têm como objetivo principal reunir diferentes grupos e segmentos sociais para levantar demandas, avaliar políticas públicas existentes e construir, de forma coletiva, diretrizes que serão levadas à Conferência Estadual. O primeiro encontro da pré-conferência acontece nesta terça-feira (17/6), às 9h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC).

“Esses encontros funcionam como espaços deliberativos e democráticos, permitindo o debate plural e a participação ativa da sociedade civil na formulação de políticas públicas mais eficazes, inclusivas e sensíveis às realidades das mulheres”, destacou a secretária adjunta de Desenvolvimento Social e Cidadania, Danieli Favoretto Valenti.

A Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres está prevista para acontecer no dia 16 de julho, no Paço Municipal, para consolidar os encaminhamentos das pré-conferências e elegendo propostas que representarão São Carlos em nível estadual.

As pré-conferências acontecerão nas seguintes datas e locais:

- 17 de junho, às 9h, na ACISC;

- 25 de junho, às 14h, no Centro da Juventude Elaine Viviane;

- 1º de julho, às 14h, no CRAS Santa Eudóxia;

- 7 de julho, às 18h, em formato virtual.

