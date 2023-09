São Carlos pode ter queda de 10ºC na temperatura máxima

Previsão do tempo -

Quinta-feira (28/09) e Sexta-feira (29/09)

m sistema de alta pressão causa muitas nuvens e chuvas isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas apresentam leve declínio.

Sábado (30/09) e Domingo (01/10)

Uma nova frente fria chega no estado de São Paulo no final da tarde do sábado, provocando chuvas e trovoadas em todo estado durante o final de semana. No final da noite de domingo ela avança em direção ao Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Temperaturas continuam com leve declínio.

Fonte IPMET

