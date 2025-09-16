(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Cidade

São Carlos pode ter chuva na tarde desta terça-feira

16 Set 2025 - 14h47Por Da redação
São Carlos pode registrar chuva a qualquer momento nesta terça-feira (16). De acordo com os radares do IPMET, já chove em alguns pontos da região, entre eles o trecho entre São Carlos e Descalvado.

No início da tarde, nuvens mais carregadas se formaram sobre a cidade, aumentando a possibilidade de precipitação. A previsão aponta que as chuvas devem ocorrer de forma irregular, sem atingir todas as áreas do estado, mas com expectativa de volumes mais significativos no litoral paulista.

Segundo o IPMET, a instabilidade é causada pela presença de um sistema de baixa pressão no continente, associado a uma frente fria que se desloca pelo oceano, na altura do litoral de São Paulo. Além das pancadas de chuva, a previsão indica leve declínio nas temperaturas ao longo do dia.

