São Carlos pode ter chuva forte nesta segunda-feira

Avenida Morumbi durante a chuva -

Segunda-feira (17/11)



Frente fria atinge o estado de São Paulo, deixando o Tempo instável com céu nublado e ocorrências de chuvas com trovoadas. Temperaturas em ligeiro declínio.

Terça-feira (18/11)



Frente fria se afasta do estado de São Paulo. Contudo, áreas de instabilidade ainda atuarão em parte do estado, devido à circulação dos ventos que transportam umidade, do oceano, em direção ao continente. Desta forma, há previsão de chuvas isoladas, principalmente nas regiões central, sul e leste paulista.

Quarta-feira (19/11) e Quinta-feira (20/11)



A tendência do Tempo indica: céu com pouca nebulosidade sem chuva. Temperaturas elevação, principalmente na quinta-feira. (IPMET)



