São Carlos pode perder a “Casa dos Transformers”

Após cinco anos de dedicação e mais de R$ 100 mil de recursos próprios gastos, o esforço do pintor Jairo César Milani, 40 anos pode se perder. Isso porque, a Prefeitura Municipal teria detectado inconformidades com a legislação vigente e por isso a “Casa dos Transformers”, em São Carlos, pode deixar de existir.

O problema aconteceu após visitas de fiscais municipais até a casa do pintor, localizada na rua Otávio Binoto, 134, no Jardim Acapulco, e teriam constatado irregularidades. Segundo Jairo, os servidores municipais teriam detectado que duas esculturas na calçada atrapalhariam a passagem de pedestres.

Diante disso foi feita uma notificação com prazo de 60 dias (que se expirou) e que tais esculturas teriam que ser desmontadas e deixar o passeio público.

Contudo, Jairo afirmou que as imagens em questão foram feitas na ‘ponta’ da calçada e exemplificou em entrevista ao São Carlos Agora na manhã desta terça-feira, 10. “Construí elas onde são colocados postes, orelhões, placas de trânsito. Por ali passam cadeirantes, várias pessoas. Não atrapalha ninguém e sinceramente não sei porque motivo fui notificado”, argumentou.

Para que não sofra problemas com a Prefeitura Municipal, como multas, Jairo passou a desmontar suas esculturas, apesar dos moradores serem contrários.

REFERÊNCIA, CARTÃO DE VISITAS, PONTO TURÍSTICO

Durante o período em que foi notificado, Jairo disse que tentou pedir para as autoridades municipais um documento autorizando que a Casa do Robô permanecesse intacta, mas sem sucesso. “Eles disseram que as esculturas poderiam ser levadas para outro lugar. Mas minha casa virou um ponto de referência, um cartão de visitas do bairro, um ponto turístico. Tenho anotado aqui e chego a receber aproximadamente duas mil visitas por mês. Alunos de escolas, ônibus de excursão. Emissoras de TV fizeram reportagens. Quero deixar claro que se as imagens que fiz não podem ficar em minha casa, não irá para nenhum lugar”, lamentou. “Não quero criar polêmica. Apenas quero continuar a ter o prazer de montar as esculturas.

TRANSFORMERS

Fã da série Transformens, Jairo montou aproximadamente 30 robôs que estão dentro e fora de sua casa. Em cinco anos, com recursos próprios, comprou materiais recicláveis (peças de ferro) em vários estabelecimentos e o gasto ultrapassou R$ 100 mil. A escultura mais alta tem 7 metros.

“Além de gostar destes robôs, é uma terapia e minha ideia é fazer com que materiais recicláveis virem obras de arte. Ganhou tanta importância que está até no Google Maps. Tudo o que peço é apenas um documento que autorize eu expor minhas obras. Mas repito: se não puder fazer isso em minha casa, que virou referência, minhas obras não irá para lugar nenhum. O respeito é tanto, que todos preservam os robôs. Minha esperança é que esta decisão seja revista”, finalizou.

PREFEITURA MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal informou que considera as obras de arte do espaço de valor cultural inestimável, mas as regras do poder público são claras.

Ainda segundo o poder executivo, o proprietário foi notificado das irregularidades em agosto, já que o imóvel está localizado em área que não pode existir comércio e utiliza o passeio público.

Foi concedido prazo de sessenta dias para que fosse apresentado um projeto ao município. Ainda segundo a prefeitura, no projeto Jairo teria pedido R$ 20 mil mensais para manter as estátuas disponíveis para a visitação pública.

