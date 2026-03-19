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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
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SÃ£o Carlos passa a integrar rede estadual de cidades-locaÃ§Ã£o audiovisual

19 Mar 2026 - 21h20Por Jessica Carvalho R
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SÃ£o Carlos passa a integrar rede estadual de cidades-locaÃ§Ã£o audiovisual -

O município de São Carlos agora faz parte oficialmente da rede estadual de cidades-locação após receber certificação durante o Encontro de Parceiros da São Paulo State Film Commission, realizado nesta quinta-feira (19), no Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

A certificação foi entregue ao secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, pelo cineasta e diretor-geral da Film Commission, André Sturm. A conquista marca a entrada da cidade em um programa permanente voltado à atração de produções audiovisuais em todo o estado.

Segundo o secretário, a adesão à rede amplia as possibilidades para o setor audiovisual local. Ele destacou que a cidade passa a ter acesso direto ao ecossistema de produção, fortalecendo parcerias e facilitando a participação em editais e projetos. Também ressaltou a presença de produtoras locais e da formação acadêmica oferecida pela Universidade Federal de São Carlos, que contribui para o desenvolvimento de profissionais qualificados na área.

A infraestrutura já existente foi apontada como um diferencial importante. Entre os destaques estão espaços culturais, veículos de comunicação e uma rede de serviços que pode atender produções de diferentes portes. Além disso, o município conta com locações variadas, como fazendas históricas e casarões antigos, que podem atrair projetos cinematográficos e televisivos.

O impacto da certificação também deve se refletir na economia local. A realização de produções movimenta setores como hotelaria, alimentação e transporte, ampliando a geração de renda e oportunidades no município.

Além de São Carlos, outras cidades também foram certificadas nesta primeira etapa, entre elas Águas de São Pedro, Águas de Lindóia, Cubatão, Ilha Comprida, Mococa, Paraibuna e Presidente Prudente. Todas passam a integrar a rede estadual de cidades-locação, com o compromisso de estruturar atendimento às produções, facilitar autorizações e organizar informações sobre locações e serviços disponíveis.

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