São Carlos participa do Summit Agro 2023 do Crea-SP

Na foto, o superintendente de Operações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos, engenheiro Everton Gianlorenço (de blazer preto), ao lado do presidente do CreaSP, engenheiro Vinicius Marchese. -

O superintendente de Operações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos, engenheiro Everton Gianlorenço esteve no último dia 6/07 no Parque Tecnológico de Piracicaba para acompanhar o Summit Agro 2023 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). O evento discutiu a inovação tecnológica no agronegócio para conectar o campo.

O engenheiro representou o município no encontro que reuniu especialistas, profissionais da área tecnológica e produtores rurais em um debate sobre a superação do abismo digital para melhor eficiência e produtividade e os caminhos para o sucesso sustentável do setor.

“Inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia, porque tecnologia é ferramenta, um meio de reduzir custos, automatizar processos e otimizar operações. Já a inovação é toda uma cultura de transformação. No caso do agronegócio, focada em produtividade e sustentabilidade”, comentou o presidente do Crea-SP, engenheiro Vinicius Marchese.

