São Carlos participa do 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social

A Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária participou do 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, realizado na semana passada em João Pessoa (PB).

Promovido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC), o encontro é considerado o maior do país sobre políticas habitacionais voltadas à população de baixa renda.

O fórum reuniu autoridades do Governo Federal, representantes da Caixa Econômica Federal, parlamentares, gestores e técnicos de diversos estados e municípios. Entre os temas discutidos estiveram os novos marcos legais da regularização fundiária urbana, linhas de financiamento habitacional, estratégias para enfrentamento do déficit habitacional e a atuação das Cohabs, além da importância da integração entre os entes federativos.

Representando São Carlos, participaram o secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno do Carmo, a diretora de Regularização Fundiária, Mariana Lobo, e a diretora Giselle Suehara.

A comitiva destacou a oportunidade de dialogar com a ex-ministra e atual representante da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães, considerada uma das principais referências nacionais em políticas públicas habitacionais.

“A presença da Inês Magalhães enriquece o debate e inspira gestores de todo o país. Foi uma honra para São Carlos participar desse espaço de aprendizado e troca de experiências”, afirmou o secretário Rodson.

A participação no evento reforça o compromisso da gestão do prefeito Netto Donato em buscar capacitação técnica, atualização legislativa e parcerias que permitam desenvolver novos projetos na área, beneficiando famílias que mais necessitam de moradia e regularização de imóveis.

