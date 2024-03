São Carlos participa do 66º Congresso Estadual de Municípios

São Carlos estará representado todos os dias com um estande próprio - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, esteve presente na abertura do 66º Congresso Estadual de Municípios nesta segunda-feira, 11. O evento é promovido pela Associação Paulista de Municípios e, neste ano, tem como sede a cidade de Campos do Jordão.

Conhecido como o mais tradicional encontro municipalista do país, o Congresso reserva aos participantes a possibilidade de apresentar propostas municipalistas e expor suas atividades em diversos campos. Na programação, também constam temas para debate como as mudanças dos pisos salariais e impactos aos municípios, nova legislação sobre contratos e licitações, parcerias público-privadas e consórcios municipais, entre outros assuntos de interesse público.

De acordo com a organização, 6 mil pessoas são esperadas no evento que será realizado até a próxima sexta-feira (15/03). O ministro do Turismo, Celso Sabino, e o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto Lucena, são algumas das presenças confirmadas.

O município de São Carlos estará representado todos os dias com um estande próprio, possibilitando a apresentação do cenário econômico e das qualidades e ações desenvolvidas na cidade, bem como sobre a movimentação da economia local – com foco no segmento tecnológico e de inovação.

Leia Também