São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de São Carlos marcou presença no II Encontro de Gestores Públicos na Área da Pessoa com Deficiência, realizado no dia 22 de agosto em Barueri (SP). O evento foi promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município e reuniu representantes de diversas cidades paulistas, com o objetivo de fortalecer a rede de gestores, trocar experiências e debater estratégias para políticas públicas inclusivas.

O secretário municipal Rafael Almeida foi um dos palestrantes e apresentou as principais iniciativas em andamento em São Carlos. Entre os destaques, citou o Cartão Mais Acesso, que facilita a utilização de serviços públicos e benefícios sociais; a cessão de equipamentos de tecnologia assistiva, que amplia a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiência; além de parcerias com organizações sociais, campanhas de conscientização e projetos voltados à cidadania e à promoção dos direitos.

“Esses encontros possibilitam atualização técnica, disseminação de boas práticas e a troca de experiências entre municípios. Também nos permitem apresentar as ações realizadas em São Carlos, que têm contribuído para a superação de barreiras e a ampliação da inclusão social”, afirmou o secretário.

A participação de São Carlos no encontro reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento de políticas públicas de inclusão, acessibilidade e garantia de direitos, em sintonia com as diretrizes estaduais e nacionais da área.

