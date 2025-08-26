(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Cidade

São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência

25 Ago 2025 - 21h08Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos participa de encontro estadual de gestores na área da pessoa com deficiência -

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de São Carlos marcou presença no II Encontro de Gestores Públicos na Área da Pessoa com Deficiência, realizado no dia 22 de agosto em Barueri (SP). O evento foi promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município e reuniu representantes de diversas cidades paulistas, com o objetivo de fortalecer a rede de gestores, trocar experiências e debater estratégias para políticas públicas inclusivas.

O secretário municipal Rafael Almeida foi um dos palestrantes e apresentou as principais iniciativas em andamento em São Carlos. Entre os destaques, citou o Cartão Mais Acesso, que facilita a utilização de serviços públicos e benefícios sociais; a cessão de equipamentos de tecnologia assistiva, que amplia a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiência; além de parcerias com organizações sociais, campanhas de conscientização e projetos voltados à cidadania e à promoção dos direitos.

“Esses encontros possibilitam atualização técnica, disseminação de boas práticas e a troca de experiências entre municípios. Também nos permitem apresentar as ações realizadas em São Carlos, que têm contribuído para a superação de barreiras e a ampliação da inclusão social”, afirmou o secretário.

A participação de São Carlos no encontro reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento de políticas públicas de inclusão, acessibilidade e garantia de direitos, em sintonia com as diretrizes estaduais e nacionais da área.

Leia Também

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva
Cidade10h39 - 26 Ago 2025

SAAE e Vita Engenharia promovem primeira audiência pública do plano municipal de coleta seletiva

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional
Cidade06h25 - 26 Ago 2025

Prefeito interino participa de plantio de araucárias em homenagem a mães que sofreram perda gestacional

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+
30/0820h01 - 25 Ago 2025

São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL
Cidade19h09 - 25 Ago 2025

USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL

Adolescente e cavalo se recuperam de acidente no Santa Angelina
Cidade16h45 - 25 Ago 2025

Adolescente e cavalo se recuperam de acidente no Santa Angelina

Últimas Notícias