São Carlos participa de capacitação sobre turismo LGBT

Crédito: divulgação

Representantes das secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Carlos participaram, na última quinta-feira (5/6), em Campinas, da capacitação sobre Turismo LGBT. A atividade integra o ciclo de encontros promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil.

O evento, realizado na Academia Campinense de Letras, teve como objetivo atualizar profissionais e gestores públicos e privados sobre tendências do segmento LGBT no turismo, além de promover o letramento adequado, apresentar boas práticas e incentivar a criação de ambientes mais inclusivos.

A capacitação é voltada a empresas, guias, secretarias e agentes de turismo que desejam aprimorar o atendimento ao público LGBT. “A iniciativa busca sensibilizar os profissionais do setor sobre a importância de acolher esse público de forma respeitosa, promovendo o desenvolvimento de um turismo mais diverso e inclusivo”, explicou Leonardo Costa, assistente técnico da Setur.

De acordo com Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, descentralizar o acesso à informação é essencial para fortalecer o turismo inclusivo. “Nosso objetivo é levar conhecimento a todas as regiões do Estado, ampliando a qualificação e o acolhimento ao turista LGBT, com apoio da Secretaria Estadual de Turismo”, afirmou.

O secretário adjunto de Turismo de São Carlos, Hicaro Alonso, destacou a relevância econômica e social do segmento. “É um mercado de alto poder aquisitivo, que traz benefícios à cidade. Capacitar o setor é também garantir que o cidadão LGBT local seja respeitado e bem atendido, o que se reflete diretamente na forma como recebemos o turista”, disse.

Também representaram São Carlos na capacitação Milena Cardoso Zepon Finato, chefe da Seção de Políticas para a Diversidade Sexual; Fabiana Nascimento, diretora do Departamento de Qualificação do Turismo; e Manoel Virginio, diretor de Promoção Turística.

A capacitação já passou por Santos e deve alcançar outras cidades paulistas nos próximos meses.

