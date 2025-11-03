SÃO CARLOS: Orgulho do presente, compromisso com o futuro

Crédito: Divulgação

Neste 4 de novembro, São Carlos completa 168 anos. Uma cidade que pulsa inovação, respira conhecimento e se fortalece pela sua gente. Celebrar essa data é reconhecer tudo o que já conquistamos, mas também olhar com responsabilidade para os desafios que estão por vir.

São Carlos é o berço da criatividade tecnológica no Brasil. Temos duas unidades da USP, a UFSCar, centros da Embrapa e centenas de startups que transformam pesquisa em soluções reais. Somos referência nacional em ciência, tecnologia e qualidade de vida. Fomos reconhecidos como a 6ª melhor cidade do Brasil entre municípios de médio porte, com índices de segurança, longevidade e infraestrutura que nos orgulham.

Contudo, administrar uma cidade que caminha para os 300 mil habitantes exige coragem, planejamento e decisões difíceis. Os próximos anos serão marcados por transformações profundas. Estamos discutindo temas estruturantes que vão definir o futuro da cidade: mobilidade urbana, saneamento básico, habitação, modernização da gestão pública, inovação tecnológica e sustentabilidade.

O momento exige responsabilidade fiscal. Cortar gastos, revisar programas e priorizar investimentos são medidas necessárias para garantir que São Carlos continue crescendo com equilíbrio.

Entre os desafios mais urgentes está o enfrentamento das enchentes, que há anos afetam nossa população. Para isso, estamos promovendo mudanças concretas: investimentos contínuos em obras de macrodrenagem, elaboração de projetos técnicos robustos e diálogo permanente com os governos estadual e federal. Recentemente, garantimos R$ 10,2 milhões para reforçar o sistema de drenagem da cidade, fruto de articulação política séria e trabalho técnico qualificado. E seguiremos buscando mais recursos e parcerias para mitigar os impactos das chuvas e proteger nossas famílias.

Outro marco importante para o desenvolvimento de São Carlos são as obras executadas pela Ecovias Noroeste Paulista na rodovia Washington Luís. Fruto de muito esforço e articulação, essas intervenções representam um avanço estratégico na infraestrutura viária da região. Melhorias na mobilidade, segurança e acessibilidade vão preparar a cidade para receber novos investimentos, facilitar o escoamento da produção e integrar ainda mais São Carlos ao eixo de desenvolvimento do estado. É uma conquista que fortalece nossa vocação econômica e abre caminhos para o futuro.

A construção de uma cidade melhor é coletiva. Cada são-carlense tem um papel fundamental nesse processo. Estamos preparando São Carlos para os próximos 10 anos com a revisão do Plano Diretor, um instrumento essencial para orientar o crescimento urbano, garantir o uso inteligente do território e promover justiça social. Esse processo é feito com ampla participação popular, ouvindo os moradores, especialistas e instituições que ajudam a pensar a cidade. Planejar o futuro é um ato de cidadania, e São Carlos está pronta para dar esse passo com responsabilidade e visão.

Tenho orgulho de ser são-carlense. Orgulho de liderar uma cidade que inspira, que acolhe, que transforma. São Carlos é feita de pessoas que acreditam no futuro. E é com essa força que vamos enfrentar os próximos anos: com trabalho, união e compromisso.

Parabéns, São Carlos, pelos seus 168 anos. Que venham muitos outros, com mais conquistas, mais inclusão e mais qualidade de vida para todos.

Netto Donato

Prefeito de São Carlos

