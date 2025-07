São Carlos no Oscar Brasileiro: "Teca e Tuti" disputa prêmio de melhor animação do ano

Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca" - Crédito: divulgação

O cinema nacional se prepara para a 24ª edição do Prêmio Grande Otelo, onde serão premiados os filmes lançados nos cinemas em 2024, e São Carlos marca presença nessa disputa. O filme infantil “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” concorre a Melhor Longa-Metragem de Animação com os longas “Abá e Sua Banda”, “Arca de Noé”, “O Sonho de Clarice” e “Placa Mãe”. A cerimônia de premiação acontece na próxima quarta-feira (30), às 21 horas, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Academia Brasileira de Cinema e Canal Brasil.

“É a nossa chance de estar ao lado de grandes filmes nacionais e de outras animações brasileiras. No dia 30 de julho, queremos São Carlos e nossa região torcendo por nós e celebrando o cinema independente, feito com amor e carinho”, comenta um dos diretores de Teca e Tuti, Diego Doimo.

Com sua estreia nos cinemas em julho de 2024, o filme independente ficou impressionantes 22 semanas em cartaz em diversas salas do país. A história da pequena traça Teca e seu inseparável amigo, o ácaro Tuti, em uma aventura que celebra a amizade, a diversidade e o poder transformador dos livros e das bibliotecas levou mais de 16 mil pessoas às salas de cinema.

Para quem ainda não conferiu, o filme está disponível gratuitamente na plataforma de streaming Itaú Cultural Play, acessível pelo site www.itauculturalplay.com.br e com exibição em cineclubes e bibliotecas de todo o país.

12 anos em produção

Com cenas produzidas em stop motion — técnica que dá vida a objetos e bonecos foto a foto — o projeto de Teca e Tuti teve início em 2012, na sede da Rocambole Produções, no interior de São Paulo. A equipe do longa de 74 minutos levou 12 anos para concluir as etapas de animação, filmagem, edição de som e imagens, efeitos especiais, música, gravação de vozes originais e mixagem de som.

O filme traz a pequena traça Teca que vive com sua família em uma caixa de costura. Apaixonada por histórias, ela aprende a ler e descobre que os livros não devem ser comidos, pois guardam narrativas preciosas. Ao lado de seu ácaro de estimação, Tuti, Teca embarca em busca da história mais importante de sua vida, guardada na biblioteca.

Além de levar o nome da região para o cenário nacional, a indicação ao Grande Otelo reconhece o empenho de uma equipe criativa que dedicou mais de uma década à realização do projeto.



Sobre o Prêmio Grande Otelo

Considerada a mais importante premiação do cinema brasileiro, o Prêmio Grande Otelo é organizado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais e reconhece, anualmente, os destaques da produção nacional em diversas categorias. Criado em 2000 e renomeado em 2023 para homenagear o ator Grande Otelo, a premiação valoriza a excelência técnica e artística do audiovisual brasileiro. Entre os finalistas em destaque nesta edição estão Walter Salles (“Ainda Estou Aqui”), Marcelo Caetano (“Baby”), Karim Aïnouz (“Motel Destino”) e Andrucha Waddington (“Vitória”).



