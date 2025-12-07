São Carlos marca presença no XVI Encontro Crea-SP Jovem com caravana de estudantes

Mais de 500 jovens participam do XVI Encontro Crea-SP Jovem em São Paulo. -

São Carlos está presente no XVI Encontro Crea-SP Jovem, realizado neste sábado (06), na sede Angélica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), em São Paulo. O município levou uma caravana com mais de 20 estudantes vinculados a cursos da área tecnológica, especialmente da Universidade de São Paulo (USP), com apoio da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC).

O evento reúne mais de 500 universitários de diversas regiões do estado, com foco em inovação, inteligência artificial, empreendedorismo e novas oportunidades de atuação nas áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências.

São Carlos em destaque no setor tecnológico

Reconhecida nacionalmente por seu polo acadêmico e científico, São Carlos participa do encontro como referência na formação de profissionais das engenharias. A cidade concentra cursos tradicionais da USP, UFSCar e outras instituições, além de ecossistemas de pesquisa e startups ligadas à tecnologia e inovação.

Para a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey, a participação de São Carlos demonstra a força regional na formação da nova geração.“Estamos preparando jovens que serão a força motriz da inovação no estado. Integrar os estudantes ao Sistema Confea/Crea e aproximá-los dos novos desafios tecnológicos é essencial para o futuro da área”, destacou.

Programação com nomes de destaque

A palestra de abertura é conduzida pelo presidente do Confea, Vinicius Marchese, com o tema “Futuros: Uma perspectiva sobre o mercado, as Engenharias e o Brasil”, reforçando tendências para as profissões tecnológicas.

Entre os destaques da programação estão:

Ana Carolina Zimmermann – engenheira de produção, destaque Forbes Under 30, referência no agronegócio e integrante da FAO.

Rodrigo Dib – especialista em carreira, diversidade e inclusão, com a palestra “O mundo é seu, mas calma lá”.

Kelvin Lucena – engenheiro civil e criador da Orieng Educação, com mais de 1,6 milhão de seguidores, abordando o orgulho profissional na engenharia.

Vera Ruthofer – consultora do Sebrae-SP, com palestra sobre empreendedorismo e negócios na área tecnológica.

Fortalecimento para o futuro

Segundo a AEASC, a presença dos estudantes representa uma oportunidade de integrar o setor acadêmico de São Carlos ao mercado profissional.

O encontro segue ao longo do dia com mesas de debate, networking e ações voltadas à inserção profissional dos jovens no mercado.

