São Carlos marca presença na Mobility & Show Expo Braille 2025

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos de São Carlos participou da edição 2025 da feira Mobility & Show Expo Braille, realizada entre os dias 9 e 11 de maio, em São Paulo. O evento é considerado um dos mais relevantes do país no setor de acessibilidade e inclusão social.

Durante os três dias de programação, a feira reuniu autoridades dos âmbitos municipal, estadual e federal em painéis voltados ao fortalecimento das políticas públicas para pessoas com deficiência. Entre os temas debatidos estiveram o direito à mobilidade, à leitura, à cidadania e o compromisso do poder público com a acessibilidade.

Representando São Carlos, o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida, destacou a importância da participação no evento como oportunidade de aprendizado e troca de experiências.

“Viemos a esse encontro para conhecer as novidades do mundo todo voltadas à inclusão. Tivemos contato com inovações em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, além de projetos abrangentes que contemplam diversas deficiências. Essa vivência nos ajuda a buscar soluções que realmente quebram barreiras e promovem qualidade de vida para a população com deficiência de São Carlos”, afirmou o secretário.

A Mobility & Show Expo Braille 2025 reafirmou seu papel como plataforma de debate e inovação, apresentando tecnologias e iniciativas voltadas à transformação da realidade das pessoas com deficiência no Brasil.

