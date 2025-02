São Carlos lidera PIB Regional com R$ 12,1 bilhões

São Carlos lidera PIB na região central - Crédito: Divulgação

De acordo com dados da Fundação Seade, com um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 14.1 bilhões, São Carlos tem o maior nível de riqueza na região Central Paulista, que engloba um total de 26 municípios e cerca de 1 milhão de habitantes e PIB de mais de R$ 45 bilhões.



Em segundo lugar aparece Araraquara com PIB de R$ 11,9 bilhões. Somados, os municípios de São Carlos e Araraquara concentram R$ 22.873.963.900,00, ou seja quase, 50% do PIB regional. Os dados são da Fundação SEADE, se referem ao ano base de 2021, e estão no portal da instituição.



Matão tem em terceiro lugar, com PIB de R$ 5,3 bilhões. O quarto lugar é de Porto Ferreira, com PIB de R$ 2,4 bilhões. Descalvado vem na quinta posição com R$ 2 bilhões. Se somarmos os cinco primeiros do ranking teremos o montante de R$ 35,7 ou seja, 70% do PIB dos 26 municípios, que chega a R$ 50 bilhões.



Visitando São Carlos e Porto Ferreira recentemente, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, afirmou que a Região Central representa 1,8% do PIB Estadual. Segundo ele, 81% do PIB Paulista está concentrado em quatro regiões: Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.

“Temos 26 municípios que somam um PIB de R$ 44,5 bilhões. São Carlos tem o PIB de R$ 12 bilhões e Araraquara mais R$ 10 bi. Tempos 50% do PIB concentrado em duas cidades. Temos 8 municípios com PIB entre R$ 1,5 bi a R$ 4,5 bi, e outras 17 com PIB menor que R$ 1 bilhão. Então, estas cidades precisam ter oportunidades. Estes polos e cidades precisam entrar no jogo da empregabilidade. Temos que dar a oportunidade das pequenas cidades para que elas se desenvolvam. Se não vamos ficar no modelo tradicional de grandes cidades, com concentração de população, desemprego, violência e etc.”, comenta Lima.



Lima ressalta que o objetivo é distribuir o desenvolvimento pelos municípios paulistas através da soma de empresas e poder público na consolidação das vocações de cada local ou região. “Temos que entender as vocações dos municípios. Fui em 145 cidades e tenho que ir nas 645 municípios. Temos que achar a vocação numa união de empresários e universidades. Temos que entender a região e achar sua vocação”, destaca o secretário.

CAPITAL DA TECNOLOGIA



Conhecida como “Capital da Tecnologia”, São Carlos concentra um campus da UFSCar e um da USP e abriga milhares de pesquisadores que já produziram muitas inovações científicas. Muitas empresas, principalmente as startups, nasceram dentro das universidades ou em incubadoras de empresas, mas o parque metal-mecânico ainda é muito forte, com produção de eletrodomésticos, motores automotivos, compressores herméticos, fogões e etc. Multinacionais como Tecumseh, Electrolux, Volkswagen e Faber Castell também fazem parte da economia que é local e muito diversificada. A construção civil também se destaca, pois a grande presença de universitários movimenta todo o segmento imobiliário.



O Seade Municípios revela que atualmente o setor de serviços é responsável por 60,7% da Distribuição do PIB Municipal. A indústria fica em segundo lugar com 24,57%. Os Impostos Líquidos de Subsídios somam 13,35 do PIB. O agronegócio vem em quarto lugar com 1,3% do total de riquezas geradoras ao longo de um ano.



Na indústria, destaque para a fabricação de máquinas e materiais elétricos, que chega a R$ 43,1%. A fabricação de Móveis e equipamentos representa 16,9% da produção fabril. Produtos alimentícios vêm logo atrás com 14,4% do total. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias responde por outros 9,6% e produtos têxteis aparece com 5,2%.



Na distribuição do Valor Agregado, serviços aparece em primeiro lugar, com 58,65. A indústria novamente vem em segundo lugar, com 28,4% e serviços de Administração Pública com outros 11,3%. A agropecuária fecha o VA com 1,7%.



EMERGENTES



Os municípios de Matão, com PIB de R$ 4.415.471.227,00, Porto Ferreira, com PIB de R$ 2.284.886.764,00 e Descalvado, com PIB de R$ 1.857.895.702,00 podem ser chamados de “emergentes”.



Em Matão, o setor de serviços responde por 49,4% da distribuição do PIB Municipal de R$ 4.415.471.227,00. Em seguida vem a indústria, com 35,5%. A indústria é concentrada em produtos alimentícios, com 73,3% da produção e máquinas e equipamentos, que representa 18,1% do total.

Capital Nacional da Cerâmica Artística e de Decoração, Porto Ferreira tem a rede de serviços (49%) como carro chefe da distribuição do PIB Municipal, que é de R$ 2.284.886.764,00 . Mas a indústria entra com outros 33,2% da economia. O setor fabril tem destaque nos minerais não metálicos, que representam 55% da produção. Depois vem os produtos alimentícios, com 20,2%.

“São Paulo me surpreende a cada dia. Temos 265 vinícolas no Estado com 20 premiadas de alta qualidade. Em Porto Ferreira, a Vidroporto está investindo R$ 500 numa nova fábrica. Então, lá em Porto a força maior sempre foi cerâmica e móveis. Aí vem também alguém produzindo vidro em alta escala, o que mostra a força de nosso Estado”, comenta o secretário Jorge Lima.



Descalvado, que já foi a “Capital do Frango”, apresenta um PIB de R$ 1.857.895.702,00. Deste total, a distribuição do PIB Municipal destaca serviços com 48,5% do total, seguido da indústria, que responde por 24,9%. No setor indústria, 66,2% vem dos produtos alimentícios, 19,8% dos biocombustíveis e o setor de minerais não metálicos respondem por 5,5 do PIB local.



PIB NA REGIÃO CENTRAL

Município PIB (SEADE – 2020)

1 – São Carlos R$ 14.1 bilhões

2 – Araraquara R$ 11,9 bilhões

3- Matão R$ 5,3 bilhões

4 – Porto Ferreira R$ 2.4 bilhões

5 – Descalvado R$ 2 bilhões

6 – Ibitinga R$ 1,9 bilhão

7 – Taquaritinga R$ 1.6 bilhão

8 – Itápolis R$ 1,6 bilhão

9 – Américo B. R$ 1,2 bilhão

10 – G. Peixoto R$ 1.1 bilhão

11 – Ibaté R$ 1,1 bilhão

12 – S. R. P. Quatro R$ 825 milhões

13 – Dourado R$ 802 milhões

14 – Borborema R$ 518.milhões

15- B. Esperança R$ 380 milhões

16 – Nova Europa R$ 377 milhões

17 – R. Bonito R$ 371 milhões

18 – Tabatinga R$ 340 milhões

19 – F. Prestes R$ 340 milhões

20 – Rincão R$ 226 milhões

21 – Dobrada R$ 138 milhões

22 – Santa Lúcia R$ 131 milhões

23 – Motuca R$ 120 milhões

24 – C. Rodrigues R$ 107 milhões

25 – Santa Ernestina R$ 104 milhões

26 – Trabiju R$ 44 milhões

