São Carlos lidera o ranking de interrupções de energia causadas por queimadas no primeiro semestre de 2023

As queimadas recebem especial atenção das concessionárias de energia elétrica nessa época do ano. Tudo porque a baixa umidade oferece condição propícia aos incêndios e a ação dos ventos pode contribuir para propagar as chamas, agravando seus efeitos nas linhas de transmissão e distribuição.

Na região de São Carlos e Araraquara, as queimadas causaram 62 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia no primeiro semestre de 2023. Em todo o ano de 2022 foram 154 casos. O levantamento, feito pelo Centro de Operações da CPFL Paulista, considerou interferências provocadas na rede de distribuição por incêndios de todas as proporções, em área urbana ou rural.

Ainda que o número permaneça alto, o balanço regional indica a diminuição proporcional das interferências provocadas na rede da concessionária por queimadas, pelo comparativo semestral. De janeiro a junho de 2022 foram registradas 72 interrupções de energia; considerando as 62 do primeiro semestre desse ano, a queda foi de 13%.

Nesse aspecto, Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, destaca a atuação permanente da empresa em ações de conscientização sobre o tema, por meio da campanha Guardião da Vida. “Investimos os nossos esforços constantemente em alertas para a população sobre os sérios impactos gerados pelas queimadas. Responsável por acarretar destruição ambiental e danos à saúde das pessoas, com a emissão de gases poluentes, elas também podem afetar o fornecimento de energia. Dependendo do trecho afetado, estabelecimentos essenciais como comércios e hospitais podem ser prejudicados de maneira substancial”, afirma.