São Carlos lidera número de "gatos "de energia descobertos pela CPFL em 2022

As ações de inspeção contra fraudes e furtos de energia, os populares “gatos”, permitiram à CPFL Paulista regularizar 1,6 mil ligações clandestinas em São Carlos e outros 23 municípios da região em 2022.

Embora São Carlos tenha apresentado queda, a cidade lidera o ranking com 553 ligações regularizadas em 2022. Na sequência, aparecem Araraquara (473) e Matão (130). Embora as ligações clandestinas tenham diminuído em alguns municípios, outros tiveram mais casos de ligações desfeitas, caso de Ibaté e Gavião Peixoto.

“Fizemos mais de 14 mil inspeções em campo. Essas verificações são cada vez mais assertivas, já que partimos de uma base de dados que nos indica endereços onde possivelmente a prática está presente. Além das inspeções, seguiremos trabalhando, em tecnologias e sistemas cada vez mais robustos e integrados”, comenta Victor Rios Silva, gerente de Recuperação de Energia da CPFL Energia.

Confira a lista das dez cidades com mais casos de ligações clandestinas desfeitas, em 2022, nas regiões de São Carlos e Araraquara:

Ao fazer uma ligação clandestina, o morador coloca em risco a sua vida, a da família e a dos vizinhos. Isso porque o “gato” não segue qualquer padrão de segurança da rede elétrica. Em geral, ele é feito com fios, relógios e disjuntores adulterados, sem a certificação do Inmetro. Além disso, o risco de oscilações no fornecimento de energia, curto-circuito e incêndio é constante porque as ligações irregulares podem causar sobrecarga na rede elétrica.

O combate às fraudes e ao furto de energia também é importante pelo aspecto comercial. Parte da energia furtada é reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no cálculo da tarifa, ou seja, os demais clientes, com fornecimento e conta regulares, acabam pagando parte do valor que deixou de ser pago pelos fraudadores.

Denúncia e tipificação criminal. Clientes da CPFL podem contribuir de forma sigilosa, para o combate às irregularidades. As denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo “CPFL Energia”, disponível para Android e iOS, pelo site www.cpfl.com.br/fraude, ou pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br. As denúncias são anônimas e ajudam a companhia a identificar locais que estejam praticando fraudes na ligação de energia.

O furto de energia é crime previsto no Código Penal brasileiro. A pena pode chegar a oito anos de prisão. Sempre que constatada fraude, a empresa preenche um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e, na sequência, calcula a quantidade de energia que deixou de passar pelo medidor do local. Assim, estabelece o valor correspondente, que deverá ser pago à distribuidora.

