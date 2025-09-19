São Carlos leva secretarias do eixo econômico para dentro do Onovolab

ão Carlos acaba de dar um passo inédito em sua gestão pública. A Prefeitura Municipal assinou contrato com o Onovolab, um dos principais hubs de inovação do Brasil, para transferir secretarias ligadas ao eixo econômico da cidade para dentro do espaço que reúne startups, empresas de tecnologia e centros de pesquisa.

A medida contempla a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a Secretaria Municipal de Cidade Inteligente e Transparência e a Secretaria de Cultura e Turismo, com possibilidade de incluir outras pastas estratégicas futuramente.

De acordo com o prefeito Netto Donato, a iniciativa coloca São Carlos em posição de destaque no cenário nacional ao aproximar o poder público do ecossistema de inovação.

“O desenvolvimento econômico de uma cidade acontece quando governo, empresas, universidades e sociedade civil trabalham juntos. Trazer nossas secretarias para dentro do Onovolab é uma forma concreta de estreitar esses laços e reforçar São Carlos como referência em inovação e empreendedorismo”, afirmou.

Além de integrar secretarias estratégicas em um mesmo espaço físico, facilitando a comunicação e a colaboração, a presença da Prefeitura dentro do Onovolab fortalece a capacidade de projetar São Carlos como vitrine de oportunidades para investidores, aceleradoras e corporações.

Para Leandro Palmieri, cofundador e CEO do Onovolab, a decisão é simbólica e estratégica:“Colocar o poder público dentro de um hub de inovação reforça a cidade como polo que não apenas fala de inovação, mas a pratica no dia a dia. É uma honra ser palco dessa integração que fortalece o ecossistema e gera impacto direto no desenvolvimento econômico local”, destacou.

O secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, também ressaltou a relevância do movimento: “Hoje, São Carlos mostra, mais uma vez, que não tem medo de inovar. Trazer as secretarias do eixo econômico para dentro do Onovolab é um gesto concreto de modernização da gestão pública. Aqui, vamos estar lado a lado com startups, pesquisadores e empreendedores, trocando experiências, aprendendo e, principalmente, criando soluções que melhorem a vida das pessoas. Essa aproximação nos dá mais agilidade, mais visão de futuro e mais capacidade de transformar São Carlos em uma cidade cada vez mais inteligente, transparente e conectada ao mundo.”

A iniciativa segue tendência observada em outras cidades, como Porto Alegre, onde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já está instalada dentro de um hub de inovação. Com a mudança, São Carlos reafirma seu protagonismo entre os ecossistemas inovadores do interior do país, marcando um novo capítulo de colaboração entre setor público e privado.

