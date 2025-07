São Carlos lança projeto pioneiro de turismo acessível na zona rural

Compartilhar no facebook

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lança no próximo dia 30 de julho o projeto piloto “Explorar e Sentir: Turismo para Todos”, uma iniciativa inédita na região voltada à inclusão de pessoas com deficiência em atividades turísticas no meio rural.

A proposta é fruto de uma parceria com a Escola da Floresta, o Sítio São João, a UFSCar e a Plataforma Destinos Inteligentes. O evento de lançamento ocorrerá às 9h no Sítio São João, na Rodovia Domingos Innocentini, km 8, Vila Cianelli.

O roteiro turístico foi planejado para oferecer acessibilidade plena, com estrutura adaptada, vídeos com audiodescrição e tradução em Libras, sensores interativos e monitores capacitados para garantir uma experiência segura, educativa e acolhedora a todos os visitantes.

Segundo o secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso, o projeto marca um avanço importante para a cidade. “Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas, com ou sem deficiência, possam vivenciar experiências completas de contato com a natureza e a cultura local. São Carlos está dando um passo fundamental rumo a um turismo mais justo e inclusivo”, destacou.

O evento contará com a presença de convidados especiais, representantes de instituições e autoridades das áreas de turismo, cultura, educação, assistência social e mobilidade. Durante o lançamento, serão realizados testes práticos de acessibilidade com participação de pessoas com deficiência.

Com essa iniciativa, São Carlos busca se tornar referência nacional em turismo acessível, promovendo inclusão e garantindo o direito à vivência plena na natureza para todos.

