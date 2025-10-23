São Carlos lança centros de pesquisa para integrar dados públicos e monitorar saúde ambiental

A Prefeitura de São Carlos lançou nesta quinta-feira (23) dois Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD), criados em parceria com a Fapesp e instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de aplicar ciência e tecnologia à gestão pública e ao monitoramento ambiental.

Os projetos IntegraSanca e SHQV (Saúde Hidrossanitária e Qualidade de Vida) somam cerca de R$ 19,6 milhões em investimentos e fazem parte do 4º edital do programa CCD da Fapesp, que aprovou 33 novos projetos em todo o estado.

O IntegraSanca, coordenado pela professora Kalinka Castelo Branco (ICMC/USP), tem foco na modernização da administração pública por meio da integração de dados e do uso de inteligência artificial. “Os servidores terão mais autonomia e segurança na tomada de decisões, e os cidadãos terão acesso a um ambiente digital integrado, com dados confiáveis e serviços organizados”, explicou.

Já o SHQV, coordenado pelo professor Emanuel Carrilho (IQSC/USP), vai monitorar a saúde pública e o meio ambiente por meio da análise de esgoto e resíduos urbanos. “São Carlos sempre foi reconhecida pela sua vocação científica. Agora, esse conhecimento se transforma em prática, com impacto direto na qualidade de vida da população”, destacou.

O secretário adjunto de Cidade Inteligente, Cristiano Pedrino, ressaltou que os centros permitirão “antecipar demandas, otimizar recursos e transformar dados em ferramentas de planejamento e resposta rápida”.

A gerente de operações do SAAE, Leila Patrizzi, afirmou que o monitoramento hidrossanitário permitirá ações preventivas e maior controle da qualidade da água e do esgoto. O presidente do SAAE, Derike Contri, completou: “O projeto é inovador e poderá servir de modelo para outras cidades.”

O prefeito Netto Donato celebrou o início da parceria: “Estamos concretizando a integração entre universidades e Prefeitura. Esses projetos vão impactar diretamente a vida dos cidadãos e fortalecer a estrutura pública para as próximas décadas.”

Participaram ainda da solenidade os vereadores Lucão Fernandes, Moisés Lazarine e Dé Alvim, além de representantes da USP, UFSCar, Embrapa e dos parques tecnológicos locais.

