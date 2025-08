São Carlos já soma 32 casos de picadas por escorpião em 2025; número preocupa e exige atenção

Escorpião - Crédito: divulgação

Com 32 casos de escorpionismo registrados até o início de agosto, São Carlos mantém em 2025 um patamar elevado de acidentes com escorpiões.

Os dados mostram que os primeiros meses deste ano tiveram alta concentração de notificações, com destaque para março (8 casos) e janeiro (7 casos). Embora não tenha ocorrido nenhum registro em abril, os números voltaram a subir em maio, com oito seis novos casos confirmados.

Especialistas alertam que o aumento das temperaturas e o acúmulo de entulho e lixo contribuem para o aparecimento de escorpiões, especialmente o Tityus serrulatus, espécie considerada altamente venenosa e comum na região.

O que fazer em caso de picada?

Em caso de acidente, a orientação é procurar imediatamente o hospital de referência mais próximo. Se possível, levar o escorpião (com segurança) ou uma foto do animal pode ajudar na identificação da espécie e na definição do tratamento adequado.

Vale destacar que nem todas as unidades de saúde dispõem de soro antiescorpiônico. Para auxiliar a população, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disponibiliza um painel interativo com as unidades do SUS que são referência nesse tipo de atendimento. O acesso está disponível no site:

https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/soro

Como prevenir acidentes?

A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar acidentes com escorpiões. Confira algumas orientações:

Mantenha quintais, jardins e áreas de serviço sempre limpos, sem entulho ou restos de construção;

Evite o acúmulo de lixo, folhas secas e madeira;

Armazene objetos em locais elevados;

Vede frestas em pisos e paredes e instale telas em ralos e batentes de portas;

Use calçados fechados e luvas ao manusear materiais empilhados;

Sacuda roupas, calçados e toalhas antes de utilizá-los;

Guarde calçados em caixas ou sacos plásticos.

Casos de Escorpionismo por Mês e Ano – São Carlos

Mês 2021 2022 2023 2024 2025 Janeiro 3 4 8 5 7 Fevereiro 5 2 3 2 2 Março 3 2 2 7 8 Abril 0 1 2 5 – Maio 2 3 5 2 6 Junho 1 2 5 – – Julho 1 1 0 46 2 Agosto 3 1 4 2 – Setembro 3 6 10 9 – Outubro 4 5 13 9 – Novembro 3 6 8 – – Dezembro 5 5 6 7 – Total 33 38 66 65 32

