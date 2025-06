São Carlos já aprovou 2.400 empresas em 2025

O assessor de Infraestrutura Urbana, João Muller: "São Carlos é a primeira colocada no ranking de agilidade de aprovação; são 2.400 novas empresas em cinco meses; Estamos incentivando quem tem o capital para gerar trabalho, emprego e renda - Crédito: Divulgação

O município de São Carlos registrou, em 2025, a criação de 2.400 novas empresas. A informação é do assessor de Infraestrutura Urbana da Prefeitura de São Carlos, João Muller. Ele afirma que o atual governo municipal, por determinação do prefeito Netto Donato (PP), tem dado grande agilidade ao processo de abertura de empresas, facilitando os trâmites para que novos empreendedores possam gerar renda e emprego no município.

“O Netto criou uma dinâmica entre as secretarias para agilizar a vinda de novos investimentos para São Carlos. Facilitamos a procura de locais para implantação das empresas, agilizamos a oferta de mão de obra, a questão dos transportes e a abertura dos empreendimentos. São Carlos é a primeira colocada no ranking de agilidade na aprovação de novas empresas. São 2.400 empresas em cinco meses. Estamos incentivando quem tem capital a gerar trabalho, emprego e renda. Então, o Netto vai marcar seu governo não só pelas grandes obras ou equipamentos públicos, mas também por tornar a cidade um polo atrativo para negócios. São Carlos hoje tem uma renda familiar acima da de Ribeirão Preto. A cidade deve receber cada vez mais empresas de alimentação e gastronomia”, destaca Muller.

O prefeito Netto ressalta que a atração de novos empreendedores será uma das prioridades de sua gestão. “Existem alguns investimentos a serem apresentados em breve, como o Madero e outros que estão chegando. Vamos trazer novidades para São Carlos. A cidade tem que ser atraente para os empreendedores que desejam investir aqui. Não podemos travar investimentos. Temos que ter celeridade para atrair novos negócios, com as Pastas articuladas pelo assessor João Muller.”

O executivo de expansão da Rede Oba Hortifrúti e Mercearia, Mario Lombardo, afirma que a aprovação dos trâmites necessários foi realizada em tempo recorde em São Carlos. “O prefeito Netto e a cidade de São Carlos estão de parabéns. Quando formos contratar os nossos colaboradores, faremos isso em parceria com a Prefeitura de São Carlos”, destaca.

Mais de 500 mil empresas em 2025

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade lançou um novo boletim com foco na análise das empresas no Estado, tendo como base o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), disponibilizado pela Secretaria Especial da Receita Federal. Essas informações permitem a análise da dinâmica, distribuição geográfica e perfil dessas empresas.

Nessa primeira edição da publicação, os dados mostram que, no acumulado dos últimos 12 meses, de março de 2024 a fevereiro de 2025, o estado de São Paulo registrou a abertura de 513.345 novas empresas, excluídos os MEIs. O setor de serviços liderou, com 355.245 novos empreendimentos, 69,2% do total. O comércio ocupou a segunda posição, com 105.661 novas empresas. Os demais setores tiveram os seguintes desempenhos: agropecuária (2.419), indústria (23.598) e construção (26.422).

A Região Metropolitana de São Paulo liderou a criação de empresas no período, com 305.006 novas empresas, o que representa 59,4% do total estadual. Em seguida, destacaram-se as Regiões Administrativas (RAs) de Campinas (67.253 empresas), Sorocaba (23.112) e São José dos Campos (22.724). Outras regiões de destaque foram Santos (16.521), Ribeirão Preto (14.542), São José do Rio Preto (14.275) e Bauru (8.627).

Microempreendedores Individuais (MEIs)

No mesmo período, o Estado de São Paulo registrou a criação de 831.220 MEIs. O setor de serviços concentrou a maior parte dos registros, com 547.267 MEIs, o equivalente a 65,8% do total. Em seguida, vieram os setores de comércio (153.576), indústria (68.095), construção (58.536) e agropecuária (3.746).

A Região Metropolitana de São Paulo registrou o maior número de MEIs criados entre março de 2024 e fevereiro de 2025, com 409.638 registros, o que representa 49,3% do total estadual. Em seguida, apareceram as RAs de Campinas (130.053), Santos (46.652), São José dos Campos (46.572) e Sorocaba (46.422). Outras regiões de destaque foram São José do Rio Preto (26.296), Ribeirão Preto (25.371) e Bauru (18.390).

