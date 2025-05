São Carlos irá receber um dos maiores encontros empresariais do interior paulista

Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos vai receber um dos maiores encontros empresariais do interior paulista: o São Carlos Business Summit 2025. O lançamento oficial acontece no próximo dia 13 de maio (terça-feira), das 18h às 20h, no Cenacon do Hotel Nacional Inn, em um evento especial de pré-lançamento que dará início à jornada de transformação do cenário empresarial da cidade e de toda a micro-região.

Idealizado por Dani Sassoli e Italinho Cardinali, com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, o evento é uma grande oportunidade para fortalecer a economia local, promover conexões e consolidar parcerias estratégicas entre empresas, empreendedores, investidores e instituições. A proposta é construir um espaço de troca, inovação e desenvolvimento sustentável, reunindo empresas de todos os portes em um ambiente colaborativo.

“Queremos fomentar uma economia mais cíclica, sustentável e cheia de oportunidades para todos. O São Carlos Business Summit não é só uma feira, é um ponto de virada para fortalecer negócios e incentivar a inovação em nossa cidade”, destaca Dani Sassoli, empresária e idealizadora do projeto.

São Carlos Business Summit 2025

A primeira edição São Carlos Business Summit 2025 está confirmada para os dias 12 e 13 de setembro de 2025, no espaço OASIS EVENTOS, e deverá reunir cerca de 17 mil pessoas ao longo de dois dias repletos de atividades voltadas à geração de negócios, conhecimento e conexões de valor.

Com o conceito Business, a feira nasce com a missão de conectar as principais empresas da cidade e região, oferecendo uma programação rica que inclui rodas de negócios, palestras com especialistas, exposição de produtos e serviços e áreas interativas para networking e inovação.

A estrutura do evento contará com: 48 stands de 9m², 47 estações de negócios de 6m² e 6 áreas externas temáticas.

Infraestrutura completa: climatização, segurança médica e de emergência, gerador de energia, praça de alimentação, sistema de som de alta qualidade e ambientação planejada

A comunicação do projeto terá ampla divulgação a partir do pré-lançamento em maio, com apoio da imprensa e da Prefeitura. Os espaços para exposição estão disponíveis em diferentes formatos, com condições de parcelamento até um mês antes do evento.

“Mais do que um evento, o São Carlos Business Summit é um movimento para transformar nosso ecossistema empreendedor. Estamos construindo um espaço de oportunidades reais, onde ideias se encontram e negócios se fortalecem”, finaliza Dani Sassoli.

Leia Também