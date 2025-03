Evento no Palace irá marcar o dia de conscientização sobre a Síndrome de Down - Crédito: Divulgação

O Trevo 21, entidade criada por mães para a conscientização sobre a Síndrome de Down, realiza neste domingo, 23, das 11h às 15h, a terceira edição da celebração da Conscientização da Síndrome de Down (Trissomia do 21/T21). A entrada é gratuita e muitas atividades serão oferecidas às crianças e os papais que comparecerem ao evento comemorativo.

Os momentos de lazer e descontração irão acontecer no The Palace Eventos, no Passeio das Castanheiras, 600, atras do Shopping Center Iguatemi.

De acordo com Mariana Preccaro, membro do Trevo 21 e que integra a comissão organizadora o evento, no dia 21 de março é o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Down. Segundo ela, neste dia há uma campanha mundial para usar meias coloridas trocadas.

“O primeiro Dia da Síndrome de Down, também conhecido mundialmente pela sigla em inglês ‘’WDSD’’, foi realizado em 21 de março de 2006, no entanto, foi oficialmente reconhecido pelas Nações Unidas em 2012”, disse.

Segundo Mariana, o dia e o mês desta data tão marcante não foram escolhidos por acaso, e sim especificamente para corresponder a três cópias do cromossomo 21. “Todos os anos, nesta data, instituições do mundo inteiro convidam pessoas a usar meias trocadas e divertidas para apoiar o Dia Internacional da Síndrome de Down”, afirmou. “Em 2013, o incentivo a usar ‘’meias diferentes’’ foi iniciado para aumentar a conscientização. A ideia foi criada porque os cromossomos têm o formato de “meias” e as pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo extra”, concluiu, salientando que pessoas de todo o mundo usam meias coloridas, atraentes e divertidas no Dia da Síndrome de Down para serem notadas.

O que é Trevo 21

Trevo 21 é um grupo de acolhimento de famílias T21 (antigamente conhecida por Síndrome de Down). Nele há trocas de experiências, contatos, instruções e encontros.

Querendo trazer visibilidade para essa causa, fez o primeiro evento aberto ao público em 2023.

Quem quiser obter mais informações sobre o Trevo 21, basta entrar em contato com Mariana (16) 996185118 ou Bruna (16) 992703946.

