São Carlos investe mais de R$ 3 milhões em nova rota viária na região da USP 2

A Prefeitura de São Carlos anunciou um investimento superior a R$ 3 milhões para a execução de uma nova rota viária na região da USP 2, no grande Santa Felícia. O projeto é resultado de parceria com a iniciativa privada, por meio de contrapartidas, e promete transformar a mobilidade e a infraestrutura urbana da zona oeste da cidade.

Obras e investimentos

O pacote de obras contempla cerca de 1,7 km de pavimentação, drenagem, guias, sarjetas e a implantação de ciclovias, conectando o Jardim do Porto ao Faber 3. A execução está a cargo da Construtora Buso, em parceria com a Imobiliária Cardinali.

Além das melhorias viárias, a iniciativa inclui a interligação de adutoras entre os poços artesianos do Jardim Ipanema e do Faber 3, medida que busca solucionar antigos problemas de abastecimento de água que afetam milhares de moradores da região.

Repercussão

O assessor do prefeito, João Muller, destacou o papel da união entre poder público e setor privado. "Essas obras são resultado de uma união de forças entre a Prefeitura e as construtoras e imobiliárias que acreditam no desenvolvimento de São Carlos. Estamos construindo uma nova alternativa viária que vai beneficiar milhares de moradores", afirmou.

Já o prefeito Netto Donato ressaltou a importância da obra para a infraestrutura da zona oeste. "Estamos investindo em mobilidade, qualidade de vida e planejamento. Essa obra é de fundamental importância para a zona oeste da cidade e vai facilitar o acesso, valorizar os bairros e impulsionar o crescimento da região", disse.

Benefícios esperados

A nova rota deve ser concluída até dezembro e oferecerá uma alternativa estratégica de tráfego, ligando a avenida Miguel Petroni à região do Shopping Iguatemi. A expectativa é de que a obra reduza congestionamentos, valorize imóveis e promova maior integração urbana.

Com a conclusão dos trabalhos, São Carlos se prepara para entregar uma experiência de deslocamento mais eficiente, segura e integrada às necessidades da população.

