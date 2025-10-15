São Carlos integra projeto nacional para qualificar ações da Vigilância Sanitária

O município de São Carlos foi selecionado para participar da segunda fase do Projeto IntegraVisa, uma iniciativa nacional desenvolvida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O objetivo do projeto é harmonizar, padronizar e aprimorar os processos de trabalho das vigilâncias sanitárias municipais, fortalecendo a qualidade e a segurança das práticas sanitárias voltadas à oferta de produtos e serviços à população.

A escolha de São Carlos para essa nova etapa representa um reconhecimento ao comprometimento do município com a melhoria contínua da saúde pública e à relevância de sua atuação na área sanitária regional. A fase 2 do IntegraVisa permitirá consolidar os avanços obtidos anteriormente, além de ampliar a integração de São Carlos com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Segundo a supervisora da Vigilância Sanitária Municipal, Fernanda Cereda, a nova fase oferecerá oficinas, capacitações, ferramentas de gestão e espaços de troca de experiências com outros municípios participantes.“Esses recursos contribuirão para o fortalecimento da vigilância sanitária como política pública essencial, além de promover maior efetividade nas ações voltadas à proteção da saúde da população”, explicou Fernanda.

A equipe da Vigilância Sanitária de São Carlos já está mobilizada para o início das atividades.“A participação de São Carlos na fase 2 do IntegraVisa é uma conquista importante. Teremos acesso a ferramentas que vão potencializar nossa atuação e promover ainda mais segurança sanitária para a população. É um passo estratégico para consolidar práticas mais eficazes e integradas com o sistema nacional”, destacou a supervisora.

Para o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a inclusão de São Carlos no projeto reafirma o comprometimento da gestão com a qualidade dos serviços públicos.“Esse reconhecimento reforça o trabalho sério e comprometido que temos desenvolvido na área da saúde. O IntegraVisa vai nos permitir avançar ainda mais na qualificação dos serviços e na proteção da população. É uma oportunidade de crescimento técnico e institucional para São Carlos”, afirmou.

Leia Também