São Carlos inicia programação do Outubro Rosa com ações de prevenção e solidariedade

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, instituições locais e o Fundo Social de Solidariedade, deu início nesta quarta-feira, 1º de outubro, à programação do Outubro Rosa — campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A cerimônia de abertura foi realizada no auditório do Paço Municipal e reuniu autoridades, profissionais da saúde e representantes da sociedade civil. A campanha, que já faz parte do calendário oficial do município por meio de projeto de lei da vereadora Cidinha do Oncológico, reforça a importância do cuidado contínuo com a saúde da mulher.

A supervisora do Ambulatório Oncológico da Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Groppa, destacou a mamografia como principal exame para a detecção precoce do câncer de mama. “Mulheres entre 50 e 74 anos podem procurar a Unidade Básica de Saúde, onde a enfermeira pode solicitar o exame. Com a nova portaria do Ministério da Saúde, mulheres a partir dos 40 anos também têm direito ao exame, desde que haja indicação médica”, explicou.

Alessandra reforçou que o atendimento está disponível durante todo o ano e alertou para sinais que merecem atenção, como retração do mamilo, vermelhidão, coceira intensa e nódulos. “O Outubro Rosa é uma data simbólica, mas o cuidado precisa ser permanente. A rede está preparada para acolher e orientar cada mulher que busca a prevenção.”

O ginecologista e mastologista João Gilberto Bortolotti, também presente no evento, reforçou a importância da mamografia como exame essencial. “Mulheres acima de 40 anos devem procurar a unidade de saúde para agendar o exame, mesmo que não apresentem sintomas. E quando houver sinais como caroços, é fundamental procurar o médico da família ou a enfermeira da unidade para o devido encaminhamento à mastologia ou ao Ambulatório Oncológico.”

Avanços no atendimento oncológico

O médico radio-oncologista e diretor de Estratégia e Inovação da Santa Casa, Flávio Guimarães, apresentou os avanços no atendimento oncológico no município. Segundo ele, o novo Centro de Oncologia da Santa Casa está praticamente concluído, com novos equipamentos de radioterapia e estrutura habilitada pelo Ministério da Saúde.

“A cidade já consegue tratar a maioria dos tumores. Isso é uma conquista da população. O tratamento do câncer é longo e exige proximidade. Ter esse atendimento aqui é um direito do cidadão são-carlense”, afirmou.

A vereadora Cidinha do Oncológico, autora da lei que instituiu o Outubro Rosa em São Carlos, reforçou a importância dos exames preventivos. “Ainda temos mulheres que não realizam nem o papanicolau. Precisamos continuar orientando e acolhendo. São Carlos é referência regional em oncologia graças a um esforço coletivo.”

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou o envolvimento dos profissionais da rede municipal e o trabalho histórico da vereadora. “Acompanho o trabalho da Cidinha há mais de 20 anos. Antes mesmo de ser vereadora, ela já atuava no Gaicam, promovendo ações de prevenção e apoio psicológico. Também é importante lembrar que o tratamento do câncer é caro e doloroso. Investir na prevenção é cuidar do bem-estar da mulher e do sistema de saúde.”

O secretário municipal de saúde, Leandro Pilha, ressaltou que o Outubro Rosa é uma intensificação das ações realizadas o ano todo. “De janeiro a dezembro, a rede trabalha com prevenção. A campanha reforça essa mensagem. Com a ampliação da estrutura da Santa Casa, conseguiremos atender ainda mais pacientes aqui na cidade.”

O prefeito Netto Donato também falou sobre os investimentos na saúde da mulher. “Hoje oferecemos até mil exames de mamografia por mês, sem fila de espera. Além disso, vamos contratar vans para levar os exames aos bairros, com apoio de emenda da vereadora Cidinha. É um projeto de médio e longo prazo que já está mostrando resultados.”

Campanha com ações solidárias

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, destacou o caráter solidário da campanha em 2025. “Além da conscientização, teremos ações sociais. No dia 19, vamos realizar uma caminhada com troca de kits de higiene por camisetas. No dia 25, o encerramento será com um baile de entrada solidária. São Carlos sempre participa com muito engajamento, e esperamos repetir isso este ano.”

A programação do Outubro Rosa em São Carlos segue durante todo o mês com palestras, exames gratuitos, ações educativas e eventos solidários. Mais do que uma campanha pontual, o movimento se consolida como um compromisso contínuo com a saúde, o cuidado e o amor próprio das mulheres.

