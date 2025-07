São Carlos inicia inspeções em transportes escolares para o 2º Semestre

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou que as vistorias obrigatórias dos veículos de transporte escolar para o segundo semestre terão início na próxima segunda-feira, 28 de julho, e seguirão até sexta-feira, 1º de agosto. As inspeções serão realizadas das 8h às 11h30, na garagem da Prefeitura, localizada na Avenida Salgado Filho, nº 400.

O cronograma foi organizado de acordo com o final da placa dos veículos. Durante as vistorias, serão avaliados todos os itens de segurança exigidos por lei, como cintos de segurança, pneus em bom estado, sistema de iluminação, extintores de incêndio e demais equipamentos essenciais para garantir a integridade dos estudantes transportados.

A ação visa reforçar o comprometimento do município com a segurança no trânsito e com a qualidade do serviço prestado pelos permissionários do transporte escolar. “Nós destacamos a importância do comparecimento dentro do prazo estabelecido, uma vez que a regularização é obrigatória para a continuidade da atividade. Além disso, a medida está alinhada com as diretrizes estaduais de fiscalização, que vêm sendo intensificadas em diversas cidades paulistas como parte das Operações de Transporte Escolar Seguro promovidas pelo Detran-SP”, destaca o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki. “A vistoria semestral é uma medida essencial para garantir que os veículos estejam em condições seguras e adequadas para transportar nossos estudantes”, complementou o secretário.

Confira o calendário de vistorias:

28/07 (segunda-feira): finais 1 e 2;

29/07 (terça-feira): finais 3 e 4;

30/07 (quarta-feira): finais 5 e 6;

31/07 (quinta-feira): finais 7 e 8;

01/08 (sexta-feira): finais 9 e 0.

