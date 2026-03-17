SAAE inicia implantaÃ§Ã£o de contÃªineres para coleta de lixo no centro da cidade

Container semelhante ao que deve ser instalado em SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), em parceria com a São Carlos Ambiental, apresentou na manhã desta terça-feira (17) um novo modelo de coleta de resíduos domiciliares por meio da conteinerização. O anúncio foi realizado na sede da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) e marca um avanço na modernização do serviço na região central da cidade.

Durante o encontro, a equipe técnica da empresa responsável detalhou o funcionamento do sistema aos comerciantes, incluindo orientações sobre o acondicionamento correto dos resíduos, horários de descarte e adaptações necessárias. Os empresários também puderam esclarecer dúvidas e apresentar sugestões para o aprimoramento do projeto.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a importância do diálogo com o setor comercial. Segundo ela, a iniciativa deve trazer benefícios significativos para a limpeza urbana e valorização do centro. Já o comerciante Victor Casale Piovesani ressaltou que a demanda por melhorias na coleta de lixo é antiga e avaliou a proposta de forma positiva, com expectativa de expansão para outros bairros.

Implantação começa na sexta-feira

A instalação dos novos equipamentos terá início na próxima sexta-feira (20), com cerca de 110 contêineres distribuídos em pontos estratégicos da área central, como a região da Baixada do Mercado Municipal e o Calçadão da General Osório. O espaçamento médio entre os recipientes será de 50 a 100 metros.

A proposta é que moradores e comerciantes realizem o descarte diretamente nos contêineres, disponíveis 24 horas por dia. A coleta continuará sendo feita diariamente no período noturno, sem mudanças no cronograma atual.

Higienização e orientação

Os equipamentos passarão por limpeza periódica a cada 30 dias — ou antes, se necessário — com o uso de caminhão especializado, que realiza a lavagem no próprio local, sem descarte de resíduos líquidos nas vias públicas.

Também foi criado um canal direto de comunicação via WhatsApp para comerciantes, além da atuação de equipes de educação ambiental que irão orientar sobre o uso correto dos contêineres.

Regras de uso

O uso será exclusivo para resíduos domésticos e comerciais comuns. Está proibido o descarte de entulho, móveis, resíduos de saúde e materiais com brasas, que podem danificar os equipamentos. Para esses casos, o município mantém serviços específicos, como ecopontos e coleta especializada.

Benefícios do novo sistema

Entre as principais vantagens estão a melhoria da higiene e da saúde pública, com redução da proliferação de pragas, além de maior eficiência na coleta, valorização do espaço urbano e mais segurança para os trabalhadores.

O superintendente de Negócios da São Carlos Ambiental, João Paulo Mota, afirmou que o projeto representa uma evolução no serviço e destacou que se trata de uma iniciativa piloto, com possibilidade de ampliação.

Já o presidente do SAAE, Derike Contri, reforçou o compromisso com a modernização dos serviços públicos. Segundo ele, a iniciativa atende à orientação do prefeito Netto Donato e busca melhorar a qualidade de vida da população por meio de soluções mais eficientes e sustentáveis.

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