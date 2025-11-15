(16) 99963-6036
São Carlos inicia estudo para modernizar transporte coletivo com cinco novos terminais de integração

15 Nov 2025 - 08h32Por Da redação
Passageiros aguardando no ponto de ônibus no terminal de integração da rodoviária - Crédito: Maycon MaximinoPassageiros aguardando no ponto de ônibus no terminal de integração da rodoviária - Crédito: Maycon Maximino

São Carlos caminha para uma reestruturação profunda no sistema de transporte coletivo. Estão em andamento os estudos para implantação de cinco novos terminais de integração e para a revisão completa da rede de linhas, em um projeto coordenado pela Memphis Engenharia e Consultoria, sob liderança da especialista Cristina Maria Afonso.

A proposta pretende enfrentar um dos principais desafios do sistema: o alto custo operacional, impulsionado por insumos como diesel e mão de obra, que juntos representam 75% das despesas. A meta é oferecer mais mobilidade, conforto e eficiência, reduzindo a dependência de subsídios e tornando o transporte público mais competitivo em relação ao carro particular.

O projeto envolve análises técnicas, legais e econômico-financeiras, além de estudos de viabilidade que definirão o formato dos terminais e a reorganização das linhas. A expectativa é que as mudanças incentivem a população a retomar o uso do ônibus.

Inspiração em cidades que viraram referência

Segundo Cristina Afonso, o plano se inspira em modelos bem-sucedidos, como o de São Sebastião, onde a modernização da rede e políticas tarifárias acessíveis ampliaram o número de passageiros de 250 mil para 600 mil. Ela afirma que o conceito de integração vai muito além das estruturas físicas.

“Integração significa aumentar a mobilidade das pessoas. O usuário terá mais facilidade para se deslocar e, ao mesmo tempo, a prefeitura poderá gerir melhor as linhas novas ou modificadas”, explica.

Cristina destaca que para equilibrar o sistema é preciso atrair mais receita, ou seja, estimular mais usuários a optar pelo transporte coletivo.
“Hoje, o diesel representa cerca de 40% dos custos e a mão de obra outros 35%. Para equilibrar, é fundamental que mais pessoas queiram andar de ônibus”, diz.

Tarifa acessível, rapidez e conforto são fundamentais

Entre os fatores que podem atrair usuários estão tarifas mais baixas, viagens mais rápidas, conforto nos veículos e informação clara ao passageiro. A especialista cita o projeto de troncalização de São Sebastião, que colocou Wi-Fi nos ônibus e adotou políticas tarifárias acessíveis, revertendo a queda na demanda.

Ela alerta, porém, que o sucesso depende de planejamento sólido:

“Não adianta propor megaprojetos se não couberem no orçamento. É preciso garantir uma tarifa justa ao usuário e um subsídio sustentável para a prefeitura.”

Prefeito vê transporte como prioridade estratégica

O prefeito Netto Donato afirma que o investimento é estratégico para garantir sustentabilidade financeira e impacto social.

“Nosso compromisso é garantir que o transporte público volte a ser uma opção viável e atrativa para a população. Os novos terminais vão permitir deslocamentos mais rápidos e confortáveis, além de reduzir custos para o município. São Carlos precisa olhar para o futuro.”

Próximas etapas do estudo

As próximas fases incluem:

  • coleta de dados de demanda, frota e quilometragem;

  • elaboração da matriz origem-destino;

  • modelagem de cenários de viabilidade;

  • definição da implantação dos terminais e reorganização das linhas.

A partir desses resultados, o município deverá iniciar a fase de implementação da maior reestruturação do transporte coletivo da última década.

