São Carlos inicia estudo para modernizar transporte coletivo com cinco novos terminais de integração

São Carlos caminha para uma reestruturação profunda no sistema de transporte coletivo. Estão em andamento os estudos para implantação de cinco novos terminais de integração e para a revisão completa da rede de linhas, em um projeto coordenado pela Memphis Engenharia e Consultoria, sob liderança da especialista Cristina Maria Afonso.

A proposta pretende enfrentar um dos principais desafios do sistema: o alto custo operacional, impulsionado por insumos como diesel e mão de obra, que juntos representam 75% das despesas. A meta é oferecer mais mobilidade, conforto e eficiência, reduzindo a dependência de subsídios e tornando o transporte público mais competitivo em relação ao carro particular.

O projeto envolve análises técnicas, legais e econômico-financeiras, além de estudos de viabilidade que definirão o formato dos terminais e a reorganização das linhas. A expectativa é que as mudanças incentivem a população a retomar o uso do ônibus.

Inspiração em cidades que viraram referência

Segundo Cristina Afonso, o plano se inspira em modelos bem-sucedidos, como o de São Sebastião, onde a modernização da rede e políticas tarifárias acessíveis ampliaram o número de passageiros de 250 mil para 600 mil. Ela afirma que o conceito de integração vai muito além das estruturas físicas.

“Integração significa aumentar a mobilidade das pessoas. O usuário terá mais facilidade para se deslocar e, ao mesmo tempo, a prefeitura poderá gerir melhor as linhas novas ou modificadas”, explica.

Cristina destaca que para equilibrar o sistema é preciso atrair mais receita, ou seja, estimular mais usuários a optar pelo transporte coletivo.

“Hoje, o diesel representa cerca de 40% dos custos e a mão de obra outros 35%. Para equilibrar, é fundamental que mais pessoas queiram andar de ônibus”, diz.

Tarifa acessível, rapidez e conforto são fundamentais

Entre os fatores que podem atrair usuários estão tarifas mais baixas, viagens mais rápidas, conforto nos veículos e informação clara ao passageiro. A especialista cita o projeto de troncalização de São Sebastião, que colocou Wi-Fi nos ônibus e adotou políticas tarifárias acessíveis, revertendo a queda na demanda.

Ela alerta, porém, que o sucesso depende de planejamento sólido:

“Não adianta propor megaprojetos se não couberem no orçamento. É preciso garantir uma tarifa justa ao usuário e um subsídio sustentável para a prefeitura.”

Prefeito vê transporte como prioridade estratégica

O prefeito Netto Donato afirma que o investimento é estratégico para garantir sustentabilidade financeira e impacto social.

“Nosso compromisso é garantir que o transporte público volte a ser uma opção viável e atrativa para a população. Os novos terminais vão permitir deslocamentos mais rápidos e confortáveis, além de reduzir custos para o município. São Carlos precisa olhar para o futuro.”

Próximas etapas do estudo

As próximas fases incluem:

coleta de dados de demanda, frota e quilometragem;

elaboração da matriz origem-destino;

modelagem de cenários de viabilidade;

definição da implantação dos terminais e reorganização das linhas.

A partir desses resultados, o município deverá iniciar a fase de implementação da maior reestruturação do transporte coletivo da última década.

