São Carlos inicia elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Clima e Meio Ambiente, assina na próxima sexta-feira (19), às 9h, no Paço Municipal, o contrato com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. O documento será instituído por lei e tem como objetivo diagnosticar a situação atual da arborização da cidade e propor diretrizes técnicas para o planejamento e manejo das áreas descobertas.

O trabalho será coordenado pelo professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, especialista em arborização urbana com mais de 20 anos de experiência. A execução terá duração prevista de 10 meses, com investimento de R$ 49,4 mil. Entre as etapas estão levantamento por imagens de satélite, sensoriamento remoto, geoprocessamento, inventário das árvores e avaliação dos serviços ecossistêmicos. Um aplicativo para coleta de dados em campo também será desenvolvido.

A proposta inclui audiências públicas e reuniões técnicas com representantes da sociedade civil e órgãos municipais. O plano será dividido em quatro etapas: diagnóstico, planejamento, estratégias de implantação e elaboração da minuta de lei.

Segundo o secretário de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, a iniciativa representa um avanço importante. “O plano vai permitir que São Carlos tenha uma política de arborização urbana baseada em critérios técnicos e planejamento de longo prazo. Com ele, poderemos identificar áreas prioritárias, definir critérios de manejo e garantir que a expansão da cobertura vegetal ocorra de forma planejada e eficiente”, destacou.

O prefeito Netto Donato reforçou que o município precisa adotar medidas concretas de sustentabilidade. “Estamos formalizando uma política pública que organiza a arborização da cidade com base em dados e planejamento. É uma medida necessária para melhorar a qualidade ambiental urbana e preparar São Carlos para os desafios climáticos dos próximos anos”, afirmou.

