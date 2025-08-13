São Carlos inicia capacitação de voluntários para projeto de acuidade visual nas escolas

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, em parceria com o Centro de Referência em Saúde e Ensino de Pesquisa Integrada de Araraquara (CRESEP) e com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira (12) o primeiro treinamento de voluntários para o projeto “Ver para Aprender”.

A iniciativa atenderá crianças de 4 a 8 anos da rede municipal de ensino, com triagens visuais feitas nas próprias escolas. Idealizado pelo CRESEP e já implantado em outros municípios paulistas, o projeto oferece atendimento oftalmológico gratuito, incluindo exames e óculos para os casos diagnosticados com necessidade de correção visual.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, essa capacitação, voltada principalmente a estudantes da área da saúde, é o passo inicial antes das ações nas unidades escolares.

“A rede municipal conta com 7.782 alunos nessa faixa etária, por isso precisamos de muitos voluntários. Caso a criança apresente dificuldade para enxergar, será encaminhada ao oftalmologista. A intenção é começar os atendimentos em setembro, priorizando prevenção e diagnóstico precoce de doenças oculares”, destacou.

A assessora do deputado estadual Capitão Telhada, Patrícia Lafúria, articuladora do projeto, acompanhou o treinamento e reforçou que óticas interessadas em confeccionar os óculos devem procurar o Fundo Social.

“Estamos unindo forças para garantir que nenhuma criança fique sem diagnóstico e tratamento adequados. Esse é um trabalho que transforma vidas”, disse.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial da Secretaria de Saúde, Viviane Cavalcante, explicou que agentes das Unidades de Saúde da Família (USF) também participarão dos testes nas escolas de suas áreas. Já o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que a ação vai além do atendimento clínico:

“Quando cuidamos da visão das crianças, abrimos novas janelas para que enxerguem o mundo com clareza e oportunidades. Este projeto é sobre sonhos, aprendizado e qualidade de vida.”

Coordenado pelo oftalmologista e pesquisador Dr. José Augusto Cardillo, o “Ver para Aprender” reúne médicos do CRESEP, voluntários, óticas parceiras, lideranças comunitárias, o gabinete do deputado estadual Capitão Telhada e gestores municipais, com apoio da vereadora Cidinha do Oncológico.

Interessados em atuar como voluntários podem se inscrever pelo telefone (16) 3372-0865.

