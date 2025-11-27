São Carlos inicia ação “Emprega Jovem” com atividades para orientar adolescentes e jovens rumo ao mercado de trabalho

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, iniciou nesta quinta-feira (27) a ação “Emprega Jovem”, programa dedicado à orientação profissional e à inserção de adolescentes e jovens a partir de 14 anos no mercado de trabalho. As atividades seguem até esta sexta-feira (28), na Casa do Trabalhador, com palestras, relatos inspiradores, oficinas formativas e tours guiados pelos serviços disponíveis no equipamento público.

A iniciativa busca apoiar os participantes na construção de suas trajetórias profissionais, oferecendo informações práticas sobre empregabilidade, formação e possibilidades de carreira. Entre os temas abordados estão primeiro emprego, comportamento profissional, planejamento de carreira, tecnologia, empreendedorismo e processos seletivos.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou a importância da ação como porta de entrada para a primeira experiência profissional.

“O Emprega Jovem é uma ação concreta para preparar nossos adolescentes e jovens para o mercado de trabalho. Hoje temos 47 vagas disponíveis para esse público, e queremos garantir que eles tenham acesso a orientação, capacitação e oportunidades que possam transformar suas vidas”, afirmou.

Programação do Emprega Jovem — Sexta-feira (28/11)

9h30 às 10h

• Depoimento “Jovem Aprendiz” – Aline Cristina dos Santos Vinci (In Haus)

• Turma 1: Tour guiado

10h às 10h40

• Turma 1: Palestra “Carreiras em Tecnologia” – Teruo Ouchi

• Turma 2: Tour guiado

10h40 às 11h20

• Turma 2: Palestra “Carreiras em Tecnologia” – Teruo Ouchi

14h às 14h30

• Depoimento “Jovem Aprendiz” – Ana Carolyne Sabino da Silva (RC Terceirizações)

• Turma 1: Tour guiado

14h30 às 15h10

• Turma 1: Palestra “Inserção no Mundo do Trabalho: Oportunidades e Desafios” – Prof. Giliade Santos Macedo

• Turma 2: Tour guiado

15h10 às 15h50

• Turma 2: Palestra “Inserção no Mundo do Trabalho: Oportunidades e Desafios” – Prof. Giliade Santos Macedo

Leia Também