São Carlos inicia a Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla

Dançarino e atleta paralímpico Izaias dos Santos e a coreógrafa Cíntia Lima durante apresentação na Apae - Crédito: Divulgação

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Carlos iniciou nesta terça-feira, 22, as atividades relativas a Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla com um workshop de dança, apresentado na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) para todos os alunos da instituição com a participação do dançarino e atleta paralímpico Izaias dos Santos e a coreógrafa Cíntia Lima.

A Apae de São Carlos oferece aos seus 600 alunos programas nas áreas de Educação, Assistência Social e Saúde, adequados aos interesses, necessidades e possibilidades dos usuários assistidos, abrangendo todos os aspectos que favoreçam seu desenvolvimento global, proporcionando melhoria na qualidade de vida, igualdade de direitos, deveres e de oportunidades.

Izaias José dos Santos, que ficou cadeirante por causa de uma bactéria na coluna com 15 anos de idade e descobriu a dança em 2010, no início como hobby, e agora profissionalmente, falou da sua relação com a dança. “A relação entre o cadeirante e a dança é uma conexão, você tem que ficar conectado com a música, o movimento da cadeira, o movimento da bailarina, ao seu movimento, para poder sincronizar tudo isso e poder transmitir um pouco da sensibilidade da música, transmitir a mensagem de superação, da capacidade de realização”, disse o dançarino, lembrando que o primeiro passo é procurar ajuda de especialistas.

Marilu Pereira Parsekian, presidente da APAE, ressaltou a importância de ações como a realizada hoje. “Isso tudo gera uma inspiração, porque apesar do trabalho de estímulo aos movimentos repassados pelos nossos profissionais, como habilidades motoras e cognitivas, quando eles veem um trabalho, uma apresentação linda como essa, com certeza isso motiva e inspira, não só os alunos como todos nós aqui da APAE. Valorizamos ações da diversidade entre as pessoas, sempre para a construção de uma sociedade mais tolerante, justa e igual para todos.

Lucinha Garcia, Secretaria Municipal da Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, reforça que a sua pasta preparou diversas atividades, de inclusão, lazer, recreativas e informativas para celebrar a Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla. “Agradeço ao prefeito Airton Garcia por sempre apoiar o desenvolvimento de trabalhos voltados para a pessoa com deficiência”.

Confira a programação completa da Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla:

DIA 23 (quarta-feira)

6h – Palestra com a assistente social Marisa de Campos Guimarães sobre o trabalho da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e sobre o cordão do Autismo e Cordão Girassol, acessórios utilizados como símbolo de conscientização e apoio as pessoas autistas e com deficiências ocultas;

Local - Tiro de Guerra - Rua Tiradentes, nº 592, Jardim Macarengo.

9h - Palestra com o arquiteto Fernando Moreno Perea sobre o aumento das vendas com comércios acessíveis. Público alvo: Comissão de Mulheres Empreendedoras;

Local - Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos).

14h – Palestra com a psiquiatra Marília Pessali sobre deficiências intelectuais e múltiplas. Público alvo: guardas municipais, bombeiros, representantes da Defesa Civil e policiais militares;

Local - Auditório “Wilson Wady Cury” - Avenida São Carlos, nº 1.800, centro.

DIA 24 (quinta-feira)

8h/14h – Palestra com Thiago Ribeiro e Alyne Gonçalves para servidores municipais sobre parentalidade atípica e ativismo;

Local – Auditório do Paço Municipal – Rua Episcopal, nº 1575, centro.

DIA 25 (sexta-feira)

8h/14h - Palestra com Bruno Nunes sobre TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Público alvo: profissionais da educação, secretários municipais e sociedade em geral;

Local – Auditório do Paço Municipal – Rua Episcopal, nº 1575, centro.

DIA 26 (sábado)

9h às 12h - Atividades lúdicas e de recreação para crianças com o primeiro palhaço cadeirante do Brasil - Bisnaguinha, com várias atrações, trenzinho, pintura facial, escultura de balões, pipoca e algodão doce;

Local – Praça do Mercado Municipal.

DIA 28 (segunda-feira)

19h30 - Show de talentos com alunos e funcionários do Instituto ACORDE;

Local – Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão.

DIA 29 (terça-feira)

10h - Inauguração da academia adaptada com seis aparelhos instalada com recursos do Programa Cidade Acessível do Governo do Estado;

Local – Região do SESC São Carlos.

Todas as atividades são gratuitas e abertas a população. Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone (16) 3306-8523 ou pelo site da Prefeitura Municipal de São Carlos no www.saocarlos.sp.gov.br.

