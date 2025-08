São Carlos inaugura projeto de turismo rural com acessibilidade plena

A Prefeitura de São Carlos lançou na última quarta-feira (30) o projeto piloto “Explorar e Sentir: Turismo para Todos”, uma iniciativa inédita voltada à inclusão de pessoas com deficiência em experiências turísticas no meio rural. A ação é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Escola da Floresta (Sítio São João), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a plataforma Destinos Inteligentes.

O evento de lançamento ocorreu no Sítio São João, na Vila Cianelli, reunindo autoridades, representantes de entidades voltadas à inclusão, alunos cegos do Instituto da Visão Pequeno Príncipe e integrantes da Associação de Surdos de São Carlos “Jurandyra Fehr”.

Com foco na acessibilidade universal, o projeto busca oferecer experiências sensoriais seguras e completas para pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras e intelectuais. O espaço foi totalmente adaptado com trilhas ecológicas acessíveis, corrimãos, vídeos com audiodescrição, tradução em Libras, sensores interativos e equipe de monitores treinados.

“Nosso objetivo é transformar o turismo rural em uma experiência rica e inclusiva. Este é um projeto que une diversas secretarias e promove São Carlos como destino turístico acessível”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo. Ele também elogiou o empenho do proprietário do sítio, Flavio Marchesin, na preservação ambiental e no compromisso com a educação.

Marchesin destacou a importância de proporcionar vivências únicas a todos os públicos: “Estamos prontos para receber todos com muito carinho, oferecendo contato direto com a natureza, os animais, as plantas e os saberes tradicionais”.

Um dos destaques do projeto é o uso de tecnologia assistiva por meio da plataforma Destinos Inteligentes. O aplicativo desenvolvido permite que visitantes com deficiência visual ou auditiva recebam informações automáticas, por geolocalização, ao longo das trilhas. “A pessoa sente, toca, cheira e compreende o espaço por meio da audiodescrição ou da Libras, promovendo uma vivência sensorial completa”, explicou Edmar Martins, da plataforma.

A paratleta Beatriz Carlos, cadeirante, participou da trilha e elogiou a iniciativa: “Foi incrível. Consegui sentir o cheiro das plantas, ver animais soltos, uma experiência que vou guardar para sempre”.

O projeto conta com apoio das secretarias de Educação, Clima e Meio Ambiente, Pessoa com Deficiência e Paradesporto. “É um marco na inclusão e no direito ao lazer e à cultura”, afirmou Rafinha Almeida, secretário da Pessoa com Deficiência.

Também participaram do evento o secretário de Educação, Lucas Leão; o secretário de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanchim; o secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso; a diretora de Qualificação do Turismo, Fabiana Nascimento; o diretor de Promoção Turística, Manoel Virginio, entre outros representantes do poder público.

