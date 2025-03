SÃ£o Carlos implanta o programa Salve Leite

Salveleite - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal (SMDRBEA) recebeu nesta quinta-feira (13/03), a primeira entrega de leite in natura realizada pelos pequenos produtores rurais de São Carlos.

A aquisição faz parte das ações para fortalecer a cadeia produtiva do leite por meio do incentivo à agricultura familiar. Os esforços fazem parte do Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social (PMAIS), especialmente do programa “Salve Leite”, que busca estimular a produção local e garantir o fornecimento de leite de qualidade.

A Cooperativa dos Agricultores Familiares de São Carlos e Região (COASCRE) foi a primeira habilitada e contratada pelo programa. A cooperativa é responsável pela coleta, pasteurização, embalagem e transporte do leite tipo “A” integral até o Banco Municipal de Alimentos. Atualmente, a produção contratada gira em torno de 4.900 litros por semana, o que equivale a 700 litros por dia.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, além de fortalecer a cadeia leiteira e fomentar a economia local, o programa também garante um produto de maior qualidade para os beneficiários. “O leite adquirido por meio da COASCRE tem melhor qualidade nutricional em comparação ao UHT anteriormente comprado via licitação. O alimento é destinado às instituições socioassistenciais cadastradas no Banco Municipal de Alimentos, além de abastecer os Restaurantes Populares, o café da manhã dos trabalhadores rurais e dos servidores braçais da Prefeitura, explicou o secretário.

Além do fortalecimento da cadeia produtiva de leite no município, incentivo à produção e comercialização, o programa “Salve Leite” ainda proporcionou aos cofres públicos uma economia de R$ 0,48 por litro de leite comparado ao adquirido anteriormente por processo licitatório.

As 62 escolas da rede municipal de ensino ainda permanecem recebendo o leite UHT.

