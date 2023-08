São Carlos implanta novo sistema para travessia de cegos no calçadão -

A Prefeitura de São Carlos inaugura nesta quinta-feira (10/08), a partir das 11h, no cruzamento de pedestres da rua General Osório, no “Calçadão da General” com a rua Episcopal, um novo sistema de semáforo com detecção de presença e sinal sonoro para deficientes visuais.

Esse sistema inovador amplia a autonomia desse segmento da sociedade e dá maior segurança na circulação de pedestres pelas ruas e avenidas.

Implantado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), a partir desta quinta (10/08) também estará disponível para os cidadãos de São Carlos por iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

O local escolhido pelos técnicos para fixar o primeiro equipamento é

A SMTT instalou o protótipo na parte superior da coluna semafórica, que se comunica com as tags. Ao primeiro acionamento, o deficiente visual escutará um alerta. Em seguida, é emitido um sinal sonoro, indicando que o pedestre pode iniciar a travessia. O alerta segue o padrão regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e se intensifica ao final do tempo de travessia.

A utilização será feita por deficientes visuais previamente cadastrados. Na fase inicial do projeto, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito cadastrará os primeiros usuários das tags. Todos deverão apresentar o Cartão Mais Acesso que é expedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

