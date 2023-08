São Carlos implanta nova tecnologia para travessia de cegos em cruzamento no Centro

Esse sistema inovador amplia a autonomia desse segmento da sociedade e dá maior segurança na circulação de pedestres pelas ruas e avenidas. Trata-se de um sistema de detecção de presença com sinal sonoro que foi implantado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) e que agora está disponível para os cidadãos por iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).



O protótipo que foi cedido em parceria com a Prefeitura de Campinas inclui um sistema que é acionado por controle remoto, idêntico ao usado em portões eletrônicos. O sinal sonoro é acionado por detecção de presença, a partir da tag (dispositivo de controle), no momento da aproximação da pessoa cega aos semáforos com a tecnologia instalada.

O local escolhido pelos técnicos para fixar o primeiro equipamento é o cruzamento de pedestres da rua General Osório, no “Calçadão da General” com a rua Episcopal. O início do funcionamento do semáforo inteligente para cegos está marcado para as 8 horas da manhã com a presença da secretária Lucinha Garcia (SMPDMR), dos secretários César Maragno (SMTT), Netto Donato (SMG), da presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Margarida Neo Roncon, do chefe de Gabinete da SMPDMR, Dante Nonato, de autoridades de Campinas e técnicos da divisão responsável pela implantação e manutenção de sinalizações da EMDEC, e de frequentadores do Espaço Braille.



“Fomos buscar essa tecnologia para conseguir oferecer acessibilidade aos cidadãos de São Carlos e nossa equipe foi até Campinas e trouxe esse sistema que é inovador, que proporciona a inclusão para as pessoas com deficiência visual e mais segurança nas travessias”, disse a secretária Lucinha Garcia.

O secretário César Maragno ressaltou que colocou sua equipe de técnicos para viabilizar o funcionamento do dispositivo. “Estamos falando de algo pioneiro no país, um passo importante para a construção de uma cidade cada vez mais acessível”, falou ele.

Para a conselheira Margarina Roncon, trata-se de um dia muito especial porque a conquista envolveu um esforço de pessoas que estão dedicadas a programas e projetos para a integração da pessoa com deficiência (PCD) e da pessoa com mobilidade reduzida.



A SMTT instalou o protótipo na parte superior da coluna semafórica, que se comunica com as tags. Ao primeiro acionamento, o deficiente visual escutará um alerta. Em seguida, é emitido um sinal sonoro, indicando que o pedestre pode iniciar a travessia. O alerta segue o padrão regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e se intensifica ao final do tempo de travessia.



A partir de agora, o objetivo da SMPDMR e da SMTT é implantar mais uma dezena de sistemas com dispositivos de controle remoto em pontos estratégicos que estão sendo estudados pelos técnicos de trânsito. O tempo de travessia da pessoa cega é variável, de acordo com as características de cada ponto.



Os cruzamentos selecionados oferecem acesso a diversos pontos de interesse, tais como o principal polo de comércio da área central, pontos turísticos como a Catedral e o Mercado Municipal, praças, o Museu da Ciência, o Paço Municipal, a Câmara Municipal, secretariais municipais, prestadores de serviço, Correios, terminal rodoviária, unidades de atendimento social e de saúde, entre outros. Além disso, os locais vão permitir o acesso com diversas linhas do transporte público coletivo.

Todo o projeto a ser concretizado em São Carlos foi desenvolvido por técnicos da Emdec em parceria com a Prefeitura Municipal, desde a fase de estudos até a etapa de execução, o que resultou no menor custo de implantação. O investimento incluiu a instalação do sistema operacional, aquisição das tags e insumos.



A utilização será feita por deficientes visuais previamente cadastrados. Na fase inicial do projeto, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito cadastrará os primeiros usuários das tags. Todos deverão apresentar o Cartão Mais Acesso que é expedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.



A experiência desses primeiros usuários será utilizada para aprimorar o projeto. Ao final da fase experimental, a SMTT procederá os eventuais ajustes. Além de facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência visual, a estrutura do novo sistema proporciona mais segurança aos equipamentos. Os dispositivos são instalados no interior de caixas, fixadas na parte superior das colunas semafóricas, evitando depredação e atos de vandalismo.



O sistema também minimiza a poluição sonora para a comunidade no entorno, já que o sinal somente é emitido no momento da travessia do deficiente visual. A tecnologia permite ainda ajustes na altura do som emitido, permitindo a redução no período noturno, considerando as ações de conscientização e fiscalização da poluição sonora que estão sendo realizadas pela Câmara Municipal e pelo Ministério Público.



A professora Sandra Regina da Conceição, que atua na Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SME) no Espaço Braille, destacou a ampliação da autonomia aos deficientes visuais que é proporcionada pelo equipamento. “A sociedade são-carlense está de parabéns por evoluir mais uma vez na questão tecnológica e facilitar as travessias que é algo fundamental, pois os cegos estarão no controle de sua mobilidade com maior segurança para ir e vir com total independência”, disse ela.



Entre as autoridades de Campinas e técnicos da divisão responsável pela implantação e manutenção de sinalizações da EMDEC estão confirmadas as presenças de representantes da Secretaria Municipal de Transportes e da EMDEC.

