São Carlos gera 1.893 empregos em 2025

A indústria, mais uma vez lidera o ranking do emprego em São Carlos, desta vez representando 61,38% - Crédito: Divulgação

São Carlos gerou 1.893 novos postos de trabalho entre janeiro e dezembro de 2025. Nesse período, foram registradas 47.527 contratações e 45.634 demissões. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Renda nesta quinta-feira, 29 de janeiro. A pesquisa inclui somente trabalhadores formalmente admitidos, com carteira assinada e direitos trabalhistas.

Em comparação ao ano de 2024, houve um salto de 14% no número de novos postos de trabalho. Nos primeiros doze meses de 2024, houve a criação de 2.868 vagas.

Entre janeiro e dezembro, o setor que puxou a geração de empregos em São Carlos foi a indústria, com 1.162 novos postos de trabalho abertos, diferença entre 10.765 admissões e 9.603 demissões. O segmento fabril gerou quase 61,38% dos empregos entre janeiro e dezembro do ano passado. Os quatro demais setores geraram 38,61% dos empregos.

O comércio aparece em segundo lugar em 2025. O segmento contratou 11.287 trabalhadores e demitiu 10.944, gerando um saldo positivo de 343 vagas.

Serviços vem logo depois, com a abertura de 255 empregos. O segmento admitiu 20.401 trabalhadores e demitiu outros 20.146.

A construção gerou 61 vagas, pois admitiu 3.630 pessoas e demitiu 3.569. Por sua vez, a agropecuária abriu 72 postos de trabalho, já que contratou 1.444 pessoas e dispensou outras 1.372.

NÚMEROS ASSUSTADORES EM DEZEMBRO – Se novembro de 2025 já havia sido preocupante para São Carlos, quando o município registrou a criação de apenas cinco vagas, o mês de dezembro foi ainda pior, com o fechamento de 1.205 postos de trabalho. Esse é o saldo entre 2.730 admissões e 3.935 demissões.

Todos os cinco setores registraram dados negativos. Serviços foi o pior deles, com o fechamento de 666 empregos, resultado de 1.157 admissões e 1.823 demissões. A indústria cortou 211 vagas, com 619 novos contratos e 830 desligamentos.

A construção apresentou saldo negativo de 165 postos de trabalho, resultado da diferença entre 140 contratações e 305 demissões. O comércio fechou 142 postos de trabalho, saldo entre 739 contratações e 881 demissões. Por fim, a agropecuária eliminou 21 vagas, pois contratou 75 pessoas e dispensou outras 96.

EMPREGOS GERADOS NOS DOZE MESES DE 2025 EM SÃO CARLOS

Indústria: 1.162 vagas

Comércio: 343 vagas

Serviços: 255 vagas

Construção: 61 vagas

Agropecuária: 72 vagas

Leia Também