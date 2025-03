SÃ£o Carlos gera 1.014 empregos em 2025

Setor de serviços: O emprego em São Carlos em 2025 foi puxado principalmente por este segmento que gerou 509 postos de trabalho, saldo entre 3.941 admissões e 3.432 desligamentos - Crédito: divulgação

A economia de São Carlos está pujante neste início de ano. Apenas em dois meses, a economia da cidade já gerou 1.014 empregos formais, que são os com carteira assinada e com todos os direitos trabalhistas previstos na CLT. No primeiro bimestre foram registradas 8.599 contratações e 7.585 demissões, com saldo positivo de 1.014 novas vagas.

As informações são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados nesta sexta-feira, 28 de março, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O emprego em São Carlos em 2025 foi puxado principalmente por serviços, que gerou 509 postos de trabalho, saldo entre 3.941 admissões e 3.432 desligamentos. A indústria absorveu 1.920 trabalhadores e cortou outros 1.497, apresentando sado de 423 vagas.

As demais vagas vieram da construção, que admitiu 657 pessoas e demitiu outras 573, com saldo de 84; e da agropecuária, que em dois meses contratou 254 e desligou 231, com saldo de apenas 23 postos de trabalho.

O setor com pior desempenho neste início de ano foi o comércio, que apresentou, segundo o CAGED, saldo negativo de 25 empregos. Este segmento admitiu 1.827 pessoas e cortou 1.852.

FEVEREIRO – Quando analisamos apenas o mês de fevereiro, São Carlos gerou 640 postos de trabalho. Esta é a diferença entre 4.483 admissões e 3.849 demissões. O setor que mais gerou vagas foi serviços com 350 novos postos de trabalho. Este segmento admitiu 2.125 trabalhadores e cortou 1.775 no segundo mês do ano.

A indústria contratou 888 e demitiu 756, com saldo de 132 empregos. O comércio apresentou saldo positivo de 67 vagas, com 966 admissões e 899 cortes. Depois vem a construção com 366 novos contratos assinados e outras 307 desligamentos, com saldo de 59 novas vagas geradas. A agropecuária gerou 32 empregos, diferença entre 144 contratações e 112 cortes.

ARARAQUARA – Em Araraquara, durante o primeiro bimestre de 2025, a cidade registrou 8.696 admissões e 7.247 demissões, apresentando saldo positivo de 1.449 vagas. A construção puxou a geração de empregos, com 718 novas vagas, seguida por serviços, com 514 postos de trabalho gerados.

FEVEREIRO - Em fevereiro, o saldo, segundo o CAGED foi de 235 empregos gerados, resultado da diferença entre 3.883 contratações e 3.648 desligamentos. A construção gerou 253 vagas, massa três setores tiveram saldo negativo: indústria (-13); serviços (-16) e comércio (-29).

RIO CLARO – Em Rio Claro os dois primeiros meses deste ano apresentaram um saldo positivo, com 1.746 novas vagas geradas no mercado de trabalho. Foram, no total, 7.274 admissões contra 5.968 demissões. A indústria gerou 512 vagas, a construção 243 e serviços 348.

FEVEREIRO - Os dados do mês de fevereiro revelam que foram geradas 409 novos empregos, pois os cinco setores econômicos admitiram 3.509 pessoas e cortaram outras 3.079. Serviços gerou 242 vagas, a indústria 115 e a construção 94.

O EMPREGO NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2025

RIO CLARO – 1.746 EMPREGOS GERADOS

ARARAQUARA - 1.449 EMRPEGOS GERADOS

SÃO CARLOS - 1.015 EMPREGOS GERADOS



O EMPREGO EM FEVEREIRO DE 2025

RIO CLARO – 409 EMPREGOS GERADOS

ARARAQUARA - 235 EMPREGOS GERADOS

SÃO CARLOS - 640 EMPREGOS GERADOS



