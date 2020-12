São Carlos ganha o “Educação Para Todos”

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a USP (Universidade do Estado de São Paulo), campus São Carlos, lança nesta quinta-feira, 3, às 10h, no auditório da Fundação Educacional São Carlos (Fesc), localizado na rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery, o Projeto “Educação Para Todos”.

O objetivo do Projeto é ampliar o acesso dos estudantes às atividades pedagógicas não presenciais com a transmissão de videoaulas de reforço agora em dezembro pelo canal aberto da TV Educativa de São Carlos (TVE) e pelos canais fechados (TV a cabo) da USP, da Câmara Municipal e da TV Ônix. Inicialmente foram gravadas dez aulas para cada área do conhecimento, contemplando os estudantes do ensino fundamental I (1º ano aos 5º anos) e estudantes do ensino fundamental II e EJA (6º ao 9º ano). As aulas remotas na rede municipal de ensino serão transmitidas até 23 de dezembro.

O projeto será lançado pelo professor Vanderlei Salvador Bagnato, pesquisador e atual diretor do IFSC/USP, o Instituto de Física e pela secretária municipal de Educação, Cilmara Seneme Ruy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também