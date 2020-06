São Carlos ganha novo residencial na região do Jardim Santa Felícia

Residencial Monte dos Andes conta com apartamentos com dois quartos, opções com elevador, energia solar, diferenciais de tecnologia e sustentabilidade - Crédito: Divulgação

São Carlos acaba de ganhar o Residencial Monte dos Andes, condomínio fechado lançamento da MRV, moderno e inteligente, construído com diferenciais como elevador e energia fotovoltaica. Melhor opção de moradia acessível e de qualidade, conta com ótima localização, na região do Santa Felícia, próximo ao Shopping Iguatemi.

O sonho do novo apartamento ao alcance de poucos cliques. Todo o processo de compra pode ser feito pela plataforma digital da MRV sem o cliente ter a necessidade de sair de casa. Essa facilidade que traz segurança e comodidade só é possível porque a MRV, líder em soluções habitacionais, organizou uma alternativa para que o brasileiro não precise se deslocar de sua casa até um plantão de vendas para adquirir seu imóvel.

A empresa preparou todos os seus canais digitais e expandiu a atuação de sua plataforma de vendas digital que possibilita que o cliente realize toda a jornada de compra de um apartamento, em poucas horas, sem sair de casa.

Residencial Monte dos Andes

O empreendimento é um condomínio fechado, com 192 apartamentos de dois quartos, que oferece segurança, conforto e tranquilidade. Conta com área de lazer equipada com playground, churrasqueira e bicicletário, além de medição de água individualizada, energia solar, laminado na sala e quartos, e outros diferenciais da Linha ECO da MRV.

Com ótimo custo benefício, o Residencial Monte dos Andes está enquadrado no programa habitacional do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida, que facilita o acesso da população ao imóvel próprio, pois permite o financiamento de até 80% do valor total parcelado em até 360 vezes, com subsídios que podem chegar até R$ 20 mil. A construtora ainda oferece condições especiais e documentação grátis.

O empreendimento tem localização privilegiada, fica na região do Santa Felícia, na Avenida João Stella, sem número, no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli, em São Carlos/SP. Região que oferece toda infraestrutura para facilitar o dia a dia das famílias.Além de contribuir para a redução do déficit habitacional do município, o empreendimento traz impactos positivos na geração de emprego, com a abertura de cerca de 150 novos empregos diretos e indiretos. O Monte dos Andes fica próximo a dois outros importantes empreendimentos da construtora, Monte D’oro e Monte Stella, região que recebeu investimentos de mais de 3 milhões de reais em infraestrutura para o bairro.

Sobre a MRV

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.

