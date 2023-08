São Carlos ganha mais três câmeras de monitoramento

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública colocou em operação na manhã desta quarta-feira, 30, mais três câmeras de monitoramento na cidade.

São mais duas câmeras no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, que agora conta com quatro câmeras em operação, cobrindo 90% do local.

A outra em operação está localizada na rua Capitão Luiz Brandão, próximo ao Balão do Bonde, na Vila Nery.

As câmeras foram adquiridas através de emendas parlamentares do vereador Elton Carvalho e do vereador licenciado e atual Presidente da Prohab (Progresso Habitacional São Carlos) Rodson Magno.

Para o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, o Balão do Bonde é um ponto de interesse de segurança porque é um local com grande movimentação de pessoas e veículos e com várias reclamações de pessoas fazendo uso de drogas e cometendo outros delitos. "Somente com a instalação da câmera, antes mesmo de ser interligada ao sistema de monitoramento, constatamos uma diminuição desses casos", relata Gardini.

Já o cemitério Nossa Senhora do Carmo tem um histórico de depredação, de furtos e com a colocação das câmeras a incidência desses delitos são extremamente menores, são câmeras que giram 360 graus, com zoom e infravermelho, o que permite a identificação de pessoas mesmo no escuro. Outra novidade é a instalação do sistema que permite a visualização por movimento, acionando imediatamente a tela do monitoramento da central da Guarda Municipal.

O vereador Elton Carvalho reforça a necessidade da instalação da câmera no Balão do Bonde. “Recebemos muitos relatos de furtos no comércio, de moradores de rua, então a câmera veio para ajudar a Guarda Municipal na fiscalização e no monitoramento dessa área”.

Rodson Magno que destinou a emenda para a instalação das câmeras no cemitério, falou da necessidade de mais segurança nessa área. "Muitos túmulos foram vandalizados e com o monitoramento isso tende a diminuir, a inibir as ações de vândalos dentro do cemitério".

O próximo passo agora é a instalação de câmeras para monitorar o cemitério Santo Antônio de Pádua na Vila Prado.

