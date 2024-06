São Carlos ganha curso de manutenção de aeronaves voltado para mulheres

Crédito: divulgação

Foi realizada na tarde desta segunda-feira, 17, o lançamento oficial do Curso Técnico em Manutenção em Aeronáutica em Célula do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus São Carlos, com a aula magna realizada pelo presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Sousa Pereira.

O curso faz parte do programa Asas para Todos da Anac, criado para fomentar a diversidade, a inclusão, a capacitação e a formação aeronáutica na aviação civil brasileira. A iniciativa integra o rol de ações do pilar social da política de sustentabilidade da Agência e foi idealizada para ampliar a participação de todas as camadas da população no setor da aviação civil. As atividades são direcionadas a estudantes de baixa renda, mulheres, profissionais da área, passageiros e servidores da Agência. Com a união de Governo, setor aéreo, universidades e sociedade, o programa promove um grande pacto pela diversidade e a inclusão social na aviação civil do país.

Segundo dados da Anac a participação das mulheres na aviação civil é pequena, sendo 3,2% para pilotos e 10% para engenheiros, o que mostra um desequilíbrio muito grande, o objetivo do programa é equilibrar esse número dando oportunidade e inspirando meninas e mulheres a participar desse setor predominantemente dominado por homens.

O curso oferece 40 vagas, sendo 24 ocupadas por mulheres, a duração é de 24 meses, os estudantes durante esse período receberão uma bolsa de R$ 700,00 mensais e após o término do curso mais 12 meses de bolsa com o mesmo valor para incentivar a continuação nos estudos na área.

O presidente da Anac, Tiago Sousa Pereira, explica que existe uma demanda muito alta para esses profissionais. “É um curso super demandado pelo mercado, especialmente em São Paulo, temos uma frota muito grande no Brasil, perspectiva de crescimento e falta mão de obra. É super importante para a Agência, permitir o desenvolvimento do setor com a possibilidade da inclusão de alunos com a situação social inferior e a inclusão de gênero, com mais da metade de mulheres nesse novo curso aqui em São Carlos”.

Silmário Batista dos Santos, reitor do IFSP, destaca a oportunidade de formação em um curso reconhecido, gratuito e com bolsa de 36 meses, ressalta que esse projeto deve ser ampliado com novos cursos incluindo o de pilotagem. “Esse curso é importante não só para a região, mas para todo o país, nós temos hoje escassez de força de trabalho nesse segmento de manutenção de aeronaves, então essa iniciativa da Anac, com o MEC, juntamente com a expertise do IFSP em São Carlos, para levar a 40 pessoas essa oportunidade de um curso gratuito, com bolsa é essencial. Esse projeto já deu certo a ponto de estarmos desenhando um novo para pilotagem nesses mesmos moldes para a aviação civil”.

O evento teve a participação de várias autoridades de instituições educacionais, governamentais, da Prefeitura de São Carlos, além de representantes das companhias aéreas, Latam, GOL e Azul.

Leia Também