São Carlos forma 24 alunos da Educação de Jovens e Adultos

Além dos formandos da EMEJA, também participaram da solenidade estudantes que finalizaram as etapas do Ensino Fundamental I e II nos polos instalados nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) Dalila Galli, Arthur Natalino Deriggi e Carmine Botta.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade essencial da Educação Básica, criada para possibilitar que jovens, adultos e idosos retomem seus estudos, muitas vezes interrompidos por questões sociais, econômicas ou pessoais. A EJA está estruturada em três etapas: a primeira corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); a segunda, aos anos finais (6º ao 9º ano); e a terceira etapa abrange o Ensino Médio (1º ao 3º ano).

Maria Alice Zacharias, chefe da Seção da EJA e articuladora regional do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, destacou que os alunos formandos têm entre 15 e 70 anos. “A formatura representa a concretização de sonhos e a superação de obstáculos. Cada diploma é carregado de histórias, de esforço e perseverança”, afirmou.

"A formatura desses estudantes é uma prova concreta de que nunca é tarde para aprender. Ver pessoas de diferentes idades retomando seus estudos e vencendo desafios nos emociona e nos motiva. A EJA representa mais do que uma política educacional — ela é uma política de transformação social. Parabenizo cada aluno por essa conquista e agradeço aos profissionais da educação que tornam esse caminho possível”, concluiu o vice-prefeito Roselei Françoso.

A cerimônia contou com a presença de professores, familiares e amigos dos alunos, que celebraram juntos essa importante conquista educacional.

As matrículas para a EJA continuam, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e o Movimento Popular de Alfabetização (MOVA) estão com vagas abertas para pessoas com 15 anos ou mais.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Treze de Maio, nº 2.000, ou pelos telefones (16) 3373-3222 e (16) 99235-2190.

